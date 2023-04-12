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Okula dadanan "yaramaz karga" öğrencilerin maskotu oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okula giren karga, sıralarda dolaşıp kalem kutularından çıkardığı kalemlerle oynuyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 16:54
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Okula dadanan "yaramaz karga" öğrencilerin maskotu oldu

SAMSUN AA- Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okula dadanan karga, pencerelerden girdiği sınıflarda tek tek sıralarda dolaşarak kalem kutularını kurcalayıp kalemlerle oynuyor.

Çarşamba Şehit Ferhan Hasovalı İlk ve Ortaokulu'nun maskotu son günlerde yaramaz bir karga oldu.

Açık pencerelerden sınıflara giren kargadan önce korkan öğrenciler, kuşun rahat tavırları karşısında şaşkınlık yaşadı.

Tek tek sıraları dolaşıp kalemlikleri kurcalayan karganın, bulduğu kalemlerle oynadığı anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Öğrenciler kuşun bazen kalemlerini alarak yine sınıf penceresinden uçup gittiğini, artık gelmediği zaman merak ettiklerini ve kargaya, öğretmenleriyle bir isim bulacaklarını söyledi.

Okul Müdürü Mudahher Sağlam de yaklaşık 15 gündür okula bir karganın dadandığını ifade ederek, "Sınıflara giriyor, çocuklar da kargayı sevdiler. Zaman zaman da kargayı besliyorlar. Hayvan sevgisi açısından da çocuklar için iyi oldu. Öğrencilerle birlikte kargaya isim de vereceğiz." diye konuştu.

AA

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