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ÖMÜR RESTAURANT ORTAĞI SAVCI: KAPASİTEMİZİ YARI YARIYA DÜŞÜRDÜK

Bahçelievler İncirli’deki Ömür Restaurant’ta pandemi önlemleri harfiyen uygulanıyor. Menülerin kapalı olarak servis edildiği ünlü restoranın kapasitesi yarı yarıya düşürüldü.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
13 Kasım 2020 Cuma 17:26
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ÖMÜR RESTAURANT ORTAĞI SAVCI: KAPASİTEMİZİ YARI YARIYA DÜŞÜRDÜK

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Bahçelievler İncirli’deki Ömür Restaurant’ta pandemi önlemleri harfiyen uygulanıyor. Menülerin kapalı olarak servis edildiği ünlü restoranın kapasitesi yarı yarıya düşürüldü.

Ömür Restaurant’ın sahipleri Kenan Savcı ve Vedat Kıraç, pandemi sürecinde aldıkları önlemleri anlattı.
Ömür Restaurant’ın sahipleri Kenan Savcı ve Vedat Kıraç, pandemi sürecinde aldıkları önlemleri anlattı. Restoranın hem ortağı hem de işletme müdürü olan Kenan Savcı, “Pandemi sürecinde 500 kişilik kapasitemizi 200 kişiye düşürdük. Misafirlerimizin kontrollerini girişte yapıyoruz.

Ömür Restaurant’ın sahipleri Kenan Savcı ve Vedat Kıraç, pandemi sürecinde aldıkları önlemleri anlattı.
Memnuniyet ve güvenlik açısından masalar arasındaki mesafeleri en az iki metre olacak şekilde uyguladık. Hijyen çerçevesinde sipariş verilen menüleri kapalı olarak servis ediyoruz. Kapasitemizi yarı yarıya düşürdük. Müşterilerimizin sağlığına artık daha çok önem veriyoruz. Umarım pandemiyi kısa sürede atlatırız.” dedi

Ömür Restaurant, et-kebap ve balıktan oluşan menüsüyle lezzet avcılarının en çok tercih ettiği mekanlar arasında bulunuyor. Hem kafe hem de restoran bölümü ile hizmet veren mekan, dillere destan lezzetleri ile tanınıyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Pandemiömür RestaurantKapasiteIncirliBahçelievler
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