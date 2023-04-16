Ormanya'da göç yolculuğuna devam edemeyen leylekler için yuvalar kuruldu

Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, önemli kuş göç yollarından biri olan Ormanya, her yıl binlerce leyleği misafir ediyor.

Yorgunluk veya yaralanma nedeniyle göç yolculuğuna devam edemeyen leyleklere, Düşkün Leylekler Evi'nde kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.

Tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından göçe katılamayıp hayatına parkta devam leyleklerin üremelerine destek olmak için proje başlatıldı. Ahşap malzemelerle imal edilen 120 ve 150 santimetre çaplarındaki 12 yuva, ekiplerce evin çevresindeki ağaçlara ve çatılara monte edildi.

Leyleklerin üremeleri ve gelişmeleri için destekleyici ortam sağlayacak proje kapsamında biyolog, veteriner ve bakıcılar, engelli ve kısa mesafe uçabilen leyleklerin konum, yükseklik ve çapa göre öncelikli yuva tercihlerini gözlemleyecek. Böylece engelli leyleklerin üreme biyolojisi ve davranışları hakkında önemli bulgulara ulaşılması planlanıyor.