Otizmli Mehmet Ali, Kahramanmaraş'taki çadır kentte özel eğitiminden geri kalmıyor

Kahramanmaraş

Onikişubat ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde Aksakal ailesinin yaşadığı 4 katlı apartman, depremde ağır hasar gördü. Aile fertleri, komşuların da yardımıyla ağır hasar gören apartmanın balkonundan sarkarak aşağı inmeyi başardı.

Depremden yara almadan kurtulan Kübra ve Ahmet Aksakal çiftinin 3 çocuğundan biri olan otizmli Mehmet Ali ise depremin izlerini Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'ndeki çadır kentte oluşturulan özel eğitim çadırında eğitim görerek silmeye çalışıyor.

Anne Kübra Aksakal, AA muhabirine, deprem sırasında yaşadıkları evin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Evlerinin kapısının, dökülen beton parçaları nedeniyle açılmadığını belirten Aksakal, "Eşim evin öne doğru eğildiğini söylemesi üzerine arka balkona doğru gittik. Daha sonra şiddetli bir sallantı oldu." dedi.

Apartmanın üçüncü katında kendilerinin, ikinci katında ise ağabeyinin oturduğunu anlatan Aksakal, "Ağabeyimin de yardımıyla önce 2 yaşındaki kızımız Emine'yi, sonra 14 yaşındaki oğlumuz Eyüp'ü aşağıya indirdik. Balkondan aşağıya sallanarak indik. Evimizin eklenti kısmındaki çatının da yardımıyla aşağıda bizi tuttular. Mehmet Ali önce inmek istemedi, babası zorla sallandırarak aşağı doğru indirdi." diye konuştu.

Depremin ardından çadır kentin bulunduğu alandaki bir fakültenin binasında yaşamaya başladıklarını dile getiren Aksakal, "Burada birazcık da olsa acımızı dindiriyorlar, yaşadıklarımızı unutmaya çalışıyoruz. 2,5 yaşında otizm teşhisi konulan Mehmet Ali, buradaki çadır rehabilitasyon merkezinde eğitim alıyor. İlk zamanlar hırçındı ve uyuyamıyordu, gitgide kendisini toparlamaya çalışıyor. Buraya gelince daha da rahatladı, bire bir ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Özel eğitim çadırında 12 öğrenciye eğitim veriliyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü psikososyal destek ekibinde görevli Furkan Kara ise rehberlik danışman ve özel eğitim eğitmenleriyle Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak görev yaptıklarını söyledi.

Farklı çadır kentlerde psikolojik destek ve özel eğitim sınıflarında dezavantajlı bireylere destek sağladıklarına işaret eden Kara, "Deprem sonrasında özel eğitimin her koşulda devam etmesi gerektiğini gördük. Bizler onlara yardım etmek için buradayız." dedi.

Kara, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere eğitim verdikleri sırada ailelerin de kendilerine zaman ayırma fırsatı bulduklarını vurgulayarak, "Çadır kentte açılan özel eğitim okulunda 12 öğrenci eğitim alıyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 50 gönüllü öğretmenimizle Kahramanmaraş'tayız. Öğrencilerimizle bireysel olarak çalışıyoruz, onların ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.