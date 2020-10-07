Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1150
ALTIN
478.635
DOLAR
7.8401
STERLİN
10.1461
EURO
9.2200
Bursa'da kaçak tütün operasyonu
Son Dakika
Bursa'da kaçak tütün operasyonu
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Son Dakika
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan...
Karşıyaka E-spor branşı açıyor
Son Dakika
Karşıyaka E-spor branşı açıyor
MSB: PKK mağarası etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: PKK mağarası etkisiz hale...

Palamut tuzlamanın tam zamanı

KARADENİZ’de balıkçıların ağlarına takılan palamut bol olunca balık tezgahlarının yanı sıra balık restoranları da şenlendi. Ordu’da restoran işletmecisi ve şef aşçı Hakan Taslı, palamudun fırında pişirilmesindeki püf noktaları anlattı, palamut tuzlamasının ise ekim ayında hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ekim 2020 Çarşamba 10:49
0 Okunma
Palamut tuzlamanın tam zamanı

Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan av sezonu sürüyor. Sezonunun başlamasıyla oltaya takılan palamutlar, balık tezgâhlarını süslüyor. Sezonu palamutla açan balıkçılar da yeni sezondan oldukça umutlu. Ağlara takılan balık bol olunca tezgâhların yanı sıra balık restoranları da şenlendi. Sofralarda başköşede yerini alan palamut, müdavimlerimce hem ızgara hem de kızartma şeklinde tercih ediliyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde girişimci ve şef aşçı Hakan Taslı da güvertesi bulunan, can simitleri ile donatılan 2 katlı ve 40 metre uzunluğundaki taka görünümlü balık restoranında müşterilerini ağırlıyor. Pek çok çeşit balığı müşterilerinin damak tadına sunan Taslı, palamudun özellikle fırında pişirilmesiyle tercih edilmesini öneriyor. Fırında palamut pişirmenin püf noktalarını anlatan Taslı; özel tarifinde domates, biber ve sarımsak başta olmak üzere bazı baharatların kullanımına da dikkat çekiyor.

‘PALAMUDUN 5-6 ÇEŞİT YEMEĞİ VAR’

Sezonun iyi başladığını ifade eden Hakan Taslı, "Denizdeki bolluk güzel. Mezgit ve palamut çok çıkıyor. Ama barbunda kıtlık yaşıyoruz. Palamudun bol olması restoranlarda da çok tercih edilme sebebi. Palamudun 5-6 çeşit yemeği var. Ancak palamut balığı diğer balıklara nazaran ağır bir balıktır. Sindirmesi hiç basit değildir. Bu nedenle kızartma yerine fırını tercih edilirse lezzetli bir yemek olur. Fırında palamut yemeği domates, biber ve sarımsak başta olmak üzere bazı baharatlarla hazırlanıyor. Kabuğu soyulmuş domatesin üstüne balıklarımızı koyuyoruz. Bir parça defne yaprağı ekliyoruz. İnce kesilmiş kırmızı ve yeşilbiberlerimizi üstüne koyuyoruz ve 1 parça tereyağı, bir miktar zeytinyağı ilave ediyoruz. Balık yağlı olduğu için tereyağı fazla koymuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Yemeğimiz soframızda yerini alıyor” dedi.

‘PALAMUT TUZLAMA EKİMDE HAZIRLANMALI’

Palamudun tuzlanarak da saklandığını kaydeden Taslı, "Palamut tuzlaması ekim ayında hazırlanması gerekiyor, zahmetli ancak lezzetlidir. Güzelce temizlediğimiz palamudu suda bekletiyoruz, daha sonra tuza yatırıyoruz. 2 gün bekledikten sonra defne yaprağı, sarımsak, limon ve kaya tuzu ile birlikte büyük bir kavanoza koyuyoruz. 7 ay kapalı kaldıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Geçen yıl palamut tezgâhlarda yoktu ancak bu yıl bol. 10 Ağustos’ta çingene palamudu ile sezona başladık. Palamut her geçen gün azalsa da yeni doğan palamutlar çıkıyor. Yılbaşına kadar palamudun tezgâhlarda ve soframızda bulunabileceğini tahmin ediyoruz. Fiyatı ise bolluğuna göre 7,5-15 TL arasında alıcı bulabiliyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PalamutBalıkTuzlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
60 yılda 70'e yakın göl kurudu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans