Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1547
ALTIN
416.669
DOLAR
7.0479
STERLİN
9.7702
EURO
8.5507
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık...
Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak
Bingöl Üniversitesi sürekli 9...
Restorasyon uygulama işi yaptırılacak
Restorasyon uygulama işi yaptırılacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi 75...

Palandöken cıvıl cıvıl

Dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında gösterilen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, sömestir tatili süresince kayakseverlerin yoğun ilgisiyle yüzde 70 doluluk oranına ulaştı. Kayak pistine dolduran binlerce öğrenci ve veliler tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor. Hotel Müdürü Ali Güney, "Pandemi sürecinde bütün oteller sosyal mesafeyi baz alarak yüzde 70 oranında misafir kabul ediyoruz. Beklentimizin üstünde bir talep oldu. Ancak yoğunluk olmaması için boş odalar bırakıyoruz." dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Şubat 2021 Perşembe 09:14
0 Okunma
Palandöken cıvıl cıvıl

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Palandöken'e gelen öğrenciler aileleriyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor. Kısıtlama ile evlerine kapanan vatandaşlar uzaktan eğitim olmasına rağmen yarı yıl tatilini fırsata çevirerek çocuklarıyla birlikte Palandöken'in karlı doruklarında stres atıyor. Gündüz kayağa doymayan öğrenciler ve aileleri, otellerin ışıklandırılmış pistlerinde de gece yarısına kadar kayak yapma imkânı bulabiliyor.

Erzurum'a Ankara'dan ailesi ile birlikte geldiğini söyleyen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Yakup Güngör, "Kayak yapmasını bilmiyordum öğrendim. Çok eğlenceli ve mutluyum. A hareketini yaptığımız zaman yavaşlıyoruz. Sonra dönmeyi öğrendim. Artık rahatlıkla dönebiliyorum. Kayması biraz zor ama bir o kadar da eğlenceli" dedi.

Kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'de Rus, Ukrayna ve yerli turistin bulunduğunu belirten Hotel Müdürü Ali Güney, "Pandemi sürecinde dağdaki bütün oteller sosyal mesafeyi baz alarak kapasitelerine göre doluluk oranlarını netleştirdi. Bizde otelimizde eski doluluk oranımıza göre yüzde 70 oranında misafir kabul ediyoruz. Uçakla havalimanınan gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi dezenfekte edilen araçla otele getiriliyor. Otel girişinde misafirlerimizin ateşleri ölçülüyor. Bu işlemlerin ardından rezervasyonları yapılıyor. Doluluk oranımız bu yıl yüzde 70 ile 75 civarında değişiyor. Pandemi dönemi olduğu için yüzde 100 kapasite çalışmıyoruz. Yoğunluk olmaması için boş odalar bırakıyoruz. Beklentimizin üstünde bir talep oldu. Tatil başarılı ve iyi geçiyor. Misafirlerimiz genelde memnun. Bir sonraki kış sezonu için kayak planlamaları yapılıyor. Palandöken'de yoğunluk şubatın sonuna kadar devam edecek gibi görünüyor." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumPalandökenKarKışKayakTatil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarım asırlık cipini, 18 yıldır garajın damında saklıyor
Yarım asırlık cipini, 18 yıldır garajın damında saklıyor
'Baharın müjdecisi' acı çiğdem çiçeği erken açtı
'Baharın müjdecisi' acı çiğdem çiçeği erken açtı
Çocukların kullandığı boyalarda kanser tehlikesi
Çocukların kullandığı boyalarda kanser tehlikesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans