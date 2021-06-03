Park yapım ihalesi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Yüksekova Belediye Başkanlığı tarafından Mevlana Parkı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, 28 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te Yüksekova Belediye Başkanlığı İpek Yolu Üzeri No 418 Yüksekova Hakkari'de yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksekova Belediye Başkanlığı İpek Yolu Üzeri No 418 Yüksekova / Hakkari adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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