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Park yapım ihalesi

Yüksekova Belediye Başkanlığından park yapım ihalesi

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
03 Haziran 2021 Perşembe 18:56
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Park yapım ihalesi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;  Yüksekova Belediye Başkanlığı tarafından Mevlana Parkı yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, 28 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te Yüksekova Belediye Başkanlığı İpek Yolu Üzeri No 418 Yüksekova Hakkari'de yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksekova Belediye Başkanlığı İpek Yolu Üzeri No 418 Yüksekova / Hakkari adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Yüksekova Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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