Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1319
ALTIN
477.948
DOLAR
8.2875
STERLİN
11.5168
EURO
9.9814
Giresun Belediyesi yöresel ürün satış pazar projesi yaptıracak
Giresun Belediyesi yöresel ürün...
Midyat Ulucami'de kapalı semt pazarı, mescit ve idare binası yaptırılacak
Midyat Ulucami'de kapalı semt...
Gazi Üniversitesi 81 öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 81 öğretim...
Su kaynağı ihale usulü ile kiraya veriliyor
Su kaynağı ihale usulü...

Pastırmacı Tolga’nın Amerika'ya uzanan başarı öyküsü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Nisan 2021 Perşembe 11:32
0 Okunma
Pastırmacı Tolga’nın Amerika'ya uzanan başarı öyküsü

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fenomen Pastırmacı  Tolga  yaklaşık  5 senedir  e-ticaret yoluyla Amerika’ya satış yaptıklarını söyledi.

Müşterilerinin hem telefonla hem de sosyal medyadan pastırma siparişi verdiğini vurgulayan Pastırmacı Tolga , şunları kaydetti:

"Çeşitli satış platformlarında ürünlerimizi bulabiliyorlar. Bizler de sistemimizi geliştirdik. Kapıda ödeme, kredi kartıyla ödeme, havale gibi imkanlar sunduk. Büyük sıkıntımız kargo şirketleri çünkü kargoda yoğunluk oluyor. Kargo takip sistemimizi de kurduk. En kısa sürede müşteriye ulaştırmaya çalışıyoruz. 

Et fiyatları tavan yaptı

Et fiyatlarına gelen son zamlar pastırma fiyatlarında da artışa neden oldu. Kayseri'nin geleneksel lezzetleri arasında yer alan pastırmanın geçen yıllara göre daha az tüketildiğini belirten fenomen  pastırmacı Tolga 11 çeşit pastırma var. Bunlardan en lüksü bonfile, sırt pastırma ve antrikottur.Sırt pastırma  200TL, bonfile pastırma 225TL, tütünlük pastırma  220TL ve seçme pastırmamız 210da  TL'dir

Kayseri kazancılar caddesinde hizmet veren  pastırmacı tolga  özellikle kayseri     bölgesinin vazgeçilmezleri arasında olan  Ev Yapımı Mantı , Sucuk ,Pastırma çeşitleri , Salam  ,Kavurma , Göden, Varyat , File Sucuk  ,Peynir çeşitleri   ile ön plana çıkıyor   en organik hali ile doğrudan müşterilere pastirmacitolga instagram sayfasından ulaştırıyor.

Anahtar Kelimeler:
Pastırmacı Tolganın Amerikaya Uzanan Başarı öyküsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALTEPE TWIN PİLATES HİZMETE AÇILDI
MALTEPE TWIN PİLATES HİZMETE AÇILDI
Burnuyla cep telefonunda tasarım yapıyor
Burnuyla cep telefonunda tasarım yapıyor
SMA hastası İkra Deniz'in tedavi olabilmesi için son 1 ay kaldı
SMA hastası İkra Deniz'in tedavi olabilmesi için son 1 ay kaldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans