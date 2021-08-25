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Pazarlama hakkı satılacak

Şanlıbey Kırmızı Mercimek Çeşidine Ait Tohumluk Üretim ve Pazarlama Hakkı Satılacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:57
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Pazarlama hakkı satılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Şanlıbey kırmızı mercimek çeşidinin tohumluk üretim ve pazarlama hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkartıldı.

İhale, 1 Eylül 2021 günü saat 14.00‘te GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün İdari Binası Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale ile ilgili teknik konular ve diğer hususları anlatan teknik şartname ile idari şartname GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilebilir.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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