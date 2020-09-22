Pedagog Yücel’den ailelere uzaktan eğitim tavsiyeleri

İSTANBUL - Yüz yüze eğitim, seyreltilmiş eğitim modeli ile anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başladı. Bunun yanı sıra uzaktan eğitimle de öğrenmeye devam edecek öğrencilerin aileleri için Medicana International İstanbul Hastanesi Uzman Psikolog/Pedagog Reyhan Ateş Yücel’den tavsiyeler geldi. Ailelerin uzaktan eğitim konusunda yardımcı olarak, mevcut durumun daha verimli olmasını sağlayabileceklerine değinen Yücel, “Tüm bu süreç hepimizi zorluyor, en çok da çocuklar zorlanabiliyor. Onlardan sanki yıllardır bu sistemin içindeymişçesine yüksek beklentilere girmekten kaçının. Yanında olun, destek olun” ifadelerini kullandı.

“BECERİLERİ ARTIRMAYA YÖNELİK MODEL OLUN”

Ailelerin sadece öğretim kazanımını değil diğer becerileri de gözlemlemeleri gerektiğine dikkat çeken Yücel, “Evde kalan çocuğunuzun sadece zamanını derse odaklamasını değil; esneklik, kendini tanıma, tutkularını keşfedebilme, kendini sakinleştirebilme becerilerini artırmaya yönelik desteklerde bulunmak kıymetli olacaktır. Bu amaçla ona bu konularda model olun” dedi.

DERSE İLGİSİ DÜŞÜNCE ALTERNATİFLER ÜZERİNE KONUŞUN

Uzun saatler süren eğitimlerin çocukları yorabileceğini hatırlatan Yücel, “O anda o derste bulunmak istemeyebilirler. Esneklik kazandırmak önemlidir. Neden o derste olmak istemediğini anlamaya çalışın; yerine koymak istediklerini düşünüp sizinle fikir alış verişi yapması konusunda cesaretlendirin” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINIZLA DERSLERLE İLGİLİ DİYALOG KURUN

Yücel, “Araştırmalara göre çocuklar, ebeveynleriyle dersler hakkında sohbet etmekten ya da derslerle ilgili konuşmalar yapmaktan yarar görüyor. Bu konuşmalar, tekrar niteliğinde olup söz konusu ders veya konu belleklerinde daha kalıcı hale geliyor. Kimi zaman size ders anlatmasını teşvik edin” diye konuştu.

EKRAN SÜRESİNİ AZALTIN

“Çocuklar, derse bağlanacağı cihazın başına çok önceden geçtiğinde sosyal medya, oyun gibi ders dışı etkinliklere dalabiliyor” diyen Yücel, şunları söyledi:

“Oyundan çıkıp derse başlamak dikkat dağıtıcı olabiliyor ve çocuk derse konsantre olmakta zorlanıyor. Eğitim saati tamamlandıktan sonra bir süre mola verip dinlendip yine sevdiği oyunlarına birlikte anlaştığınız zaman dilimince izin verebileceğinizi söyleyin.”

ORTAMIN SESSİZ VE DÜZENLİ OLMASINI SAĞLAYIN

Yücel, ailelerin ders boyunca çocuğun etrafında en sevdiği oyuncağı gibi dikkat dağıtıcı eşyaların olmamasına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, “Derslere katıldığı odanın olabildiğince düzenli olması konsantrasyonun bozulmasını önler. Ayrıca ders ortamının olabildiğince gürültüden uzak ve çocuğun konsantrasyonunu bozmayacak şekilde olması, etkin bir öğrenme süreci için oldukça önemlidir” dedi.

DERS ARALARINDA HAREKET ETMESİNİ SAĞLAYIN

Ders aralarında hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yücel, “Uzun süre ekran başında hareketsiz durmak, fiziksel açıdan zararlı olduğu gibi öğrenme sürecine de olumsuz etki edebilir. Çocuğunuz ders aralarında ekran başından kalkarak oda değiştirebilir, sağlıklı atıştırmalıklar yiyebilirler. Açık havaya çıkmak, aile sohbetleri vb. çocukları dinlendirebilir. Ders aralarını yine tabletle geçirmemesine dikkat edin” ifadelerini kullandı.

ZAMAN ÇİZELGESİ HAZIRLAYIN

Zaman çizelgesinin, çocuğun belli bir plan içinde hareket etmesini sağlayacağını dile getiren Yücel, şunları söyledi:

“Bu sayede çocuk daha disiplinli bir çalışma düzenine sahip olur. Aynı zamanda ders dışı diğer aktivitelere ayıracağı zamanı da bilir. Zaman yönetimi konusundaki becerileri gelişir. Her aile zaman çizelgesini hem kendi aile düzeni hem de çocuğun isteklerini göz önünde bulundurarak yapmalıdır. Çocuğun yorulduğu, dikkatinin dağıldığı, sıkıldığı fark edildiğinde ara vermesi sağlanmalıdır. Zaman çizelgesi konusunda çok sıkı davranmak da çocuğun verimini düşürür. “Esneklik” bu pandemi sürecinde anahtar davranışımızdır. Çocuklarımıza pozitif geri bildirimlerde de bulunmamız gerek. Onun gün içinde ne kadar yorulduğunu bildiğinizi ve elinden geleni yaptığını takdir ettiğinizi söylemeyi unutmayın.”

ARKADAŞLARIYLA OLAN İLETİŞİMİN KOPMAMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Çocukların gelişiminde arkadaşlık ilişkisinin önemli bir role sahip olduğunu belirten Yücel, “Maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, çocukların sosyal gelişimlerini sekteye uğrattı. Okulların uzaktan açılmasıyla beraber çocuğunuzun okul arkadaşlarıyla olan iletişiminin devam etmesini sağlayın. Gerek görüntülü konuşma gerekse uygun önlemler alınarak açık havada buluşmalarını sağlayarak sosyal hayatının devamını sağlayın” dedi.

ÇOCUĞUNUZUN ÖĞRETMENLERİYLE İLETİŞİM HALİNDE OLUN

Çalışma düzeni, çocukların konuları anlayıp anlamadığı, zorlandığı alanlar, duygusal dünyası, iletişimde kalmak gibi konularda öğretmenleriyle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmanın önemli olduğunu belirten Yücel, “Bu tavsiyelere uymak okula uyum, akademik başarı sağlamada ve çocukların pandemi sürecinde eğitim öğretimini en verimli şekilde devam ettirmede oldukça önemlidir. Zorlu Covid-19 pandemi sürecinde çocuklarınızın en iyi şekilde eğitimine devam etmesi için ebeveynler olarak bu adımları uygulayabilirsiniz” diye konuştu.