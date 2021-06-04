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Personel alımı yapılacak

Sivas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere personel alınacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Haziran 2021 Cuma 16:26
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Personel alımı yapılacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;  Sivas Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesinde Prototipleme ve Tasarım Merkezinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapılacak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, [email protected] mail adresine veya OSB Müdürlüğüne Özgeçmişleriyle başvurabilecek.

Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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