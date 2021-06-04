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Reklam yeri kiralanıyor

196 adet açık hava reklam ünitelerinin yeri kiraya verilecek

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Haziran 2021 Cuma 16:24
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Reklam yeri kiralanıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;  Kars Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlerinde bulunan mevcut reklam ünitelerinin kaldırılması ve teknik şartnamede özellikleri belirtilen yeni reklam ünitelerinin temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında reklam yerleri 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45.maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü”(Arttırma) ile ihale edilerek 10 yıl süre ile kiraya verilecek.

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek dosyalarında ilanda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

Kiralama ihalesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.06.2021 16:28
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