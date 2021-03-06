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Sağlık Bakanlığı atama ilanı

Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı istihdam ilanı

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
06 Mart 2021 Cumartesi 14:52
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Sağlık Bakanlığı atama ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Atamalara ilişkin genel esaslar, kuraya başvuracak adaylarda aranan özel/genel şartlar, istenilen belgeler, başvuru süresi şekli ve yeriyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 06.03.2021 14:54
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıUzman TabipTabipUzman Diş TabibiDiş TabibiEczacıIstihdam IlanıYeni Çağrı
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