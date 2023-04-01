Sakarya'da kadınlar el emeğiyle yemeni üretiyor

Sakarya

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezinde açılan el becerileri kursunda kadınlar, geleneksel yemenileri modern tasarımlarla birleştirerek üretiyor.

Kadınlar, deri ve doğal malzemeler kullanarak el işçiliğiyle yaptıkları yemenilerin yanı sıra çanta ve cüzdan gibi ürünler tasarlıyor.

Kursiyerler, ürünlerini, internet ve telefonla aldıkları siparişler doğrultusunda Türkiye'nin çeşitli illeri ve yurt dışına gönderiyor.

Ürünlerin satışından gelir elde eden kadınlar, ayrıca yemeniciliğin geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor.

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Kıral, AA muhabirine, yemeniciliğin gelecek kuşaklara aktarılması için kurs açtıklarını söyledi.

Kursa yoğun talep olduğunu dile getiren Kıral, "Yemeni, sağlık açısından derisi doğal olduğu için tercih ediliyor." dedi.

Usta öğretici Kamile Ulu da kadınların kurslara gidip birşeyler üretmesini tavsiye ederek, "Kadınlar, yemenilerden elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu da bizleri sevindiriyor." diye konuştu.

Kursiyer Derya Turgut, yaptıkları işin zahmetli ancak keyifli olduğunu, yemenileri satıp aile bütçelerine de katkıda bulunduklarını kaydetti.

Kursiyer Selda Vurdum, yemeninin sağlıklı olduğunu ve kendisinin de kullandığını dile getirdi.