Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Sakarya'da kadınlar el emeğiyle yemeni üretiyor

Sakarya'da kadınların el emeğiyle ürettiği yemeniler, Türkiye ve yurt dışından talep görüyor.

01 Nisan 2023 Cumartesi 17:14
0 Okunma
Sakarya'da kadınlar el emeğiyle yemeni üretiyor
Sakarya

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezinde açılan el becerileri kursunda kadınlar, geleneksel yemenileri modern tasarımlarla birleştirerek üretiyor.

Kadınlar, deri ve doğal malzemeler kullanarak el işçiliğiyle yaptıkları yemenilerin yanı sıra çanta ve cüzdan gibi ürünler tasarlıyor.

Kursiyerler, ürünlerini, internet ve telefonla aldıkları siparişler doğrultusunda Türkiye'nin çeşitli illeri ve yurt dışına gönderiyor.

Ürünlerin satışından gelir elde eden kadınlar, ayrıca yemeniciliğin geleceğe taşınmasına katkı sağlıyor.

Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Kıral, AA muhabirine, yemeniciliğin gelecek kuşaklara aktarılması için kurs açtıklarını söyledi.

Kursa yoğun talep olduğunu dile getiren Kıral, "Yemeni, sağlık açısından derisi doğal olduğu için tercih ediliyor." dedi.

Usta öğretici Kamile Ulu da kadınların kurslara gidip birşeyler üretmesini tavsiye ederek, "Kadınlar, yemenilerden elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu da bizleri sevindiriyor." diye konuştu.

Kursiyer Derya Turgut, yaptıkları işin zahmetli ancak keyifli olduğunu, yemenileri satıp aile bütçelerine de katkıda bulunduklarını kaydetti.

Kursiyer Selda Vurdum, yemeninin sağlıklı olduğunu ve kendisinin de kullandığını dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaKadınlarElemeğiürünler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor
Erciyes'te kayak sezonu devam ediyor
Kırıkhanlı berber müşterilerini kurduğu çadırda tıraş ediyor
Kırıkhanlı berber müşterilerini kurduğu çadırda tıraş ediyor
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans