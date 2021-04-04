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Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda kış uykusundan uyanan ayılar, dron ile görüntülendi. Yiyecek arayışı için inlerinden çıkan ayılar, çam ağaçlarına sürtünerek koku bırakırken, yavruları ise birbirleriyle oynadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Nisan 2021 Pazar 10:18
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Sarıkamış'ta, ayılar kış uykusundan uyandı

Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda kış uykusuna yatan ayılar, mart ayının sonlarına doğru havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte teker teker uyanmaya başladı. Bir kış boyu kaldıkları inlerinden yavruları ile birlikte çıkan ayılar, Sarıkamış çöplüğüne doğru gruplar halinde yiyecek aramaya çıktı. Ayılar, geliş gidiş güzergahındaki çam ağaçlarına sürtünerek koku bırakırken, yavruları ise birbirleriyle oynadı. Yavrular, ilçe çöplüğüne yakın alandaki dereden su içti. Bu sırada yavrularının suya düştüğünü gören ayılar, yanlarına geldi. Ayılar, dron kameralarıyla görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsSarıkamışKış UykusuAyıOrmançam Ağacı
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