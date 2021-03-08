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Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart’tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan Sarıkeçili Yörüklerine mensup kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden habersiz keçi sağıp, ev işleri yaparak yaşamlarını sürdürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mart 2021 Pazartesi 09:19
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Sarıkeçili Yörük kadınları, 8 Mart’tan habersiz yaşamlarını sürdürüyor

Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık ve Akdere beldelerinde sahile yakın yerlerde kış aylarında kurdukları çadırlarda yaşayan Sarıkeçili Yörüklerine mensup kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde normal yaşamlarını sürdürüyor. Böyle günleri bilmediğini belirten Yörük kadını Kezban Yağal (30), "Biz öyle günleri bilmeyiz. Her gün bizim için aynıdır. Aynı işleri yaparsınız, aynı hayvanları otatırsınız zaman öyle akar gider” dedi.

‘SABAH 5’TE KALKAR İŞİMİZE BAKARIZ’

Okuma yazma bilmediğini söyleyen Yağal, "Günümüz hayvanlarla ilgilenerek, ev işlerini yaparak geçiyor. Özel bir şeyimiz yok, sürekli evin işleriyle uğraşıyoruz. Tabi ki göç zor bir şey ama bizim mesleğimiz o, yapmak zorundayız. Zor bir yaşam sürüyoruz aslında. Bir günümüz nasıl geçer derseniz, sabah saat 05.00 gibi kalkarız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra oğlaklarımızı yemleriz. Birimiz davara gider, birimiz evde kalırız. Evde kalanımız, oğlaklarla, yemiyle, suyuyla ilgilenir. Sonra evde çocuklarla ilgileniriz, çamaşır, bulaşık gibi işlerle hayatımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

‘ŞEHİR HAYATI BİZE GÖRE DEĞİL’

Yörük yaşantısından dolayı mutlu olduğunu belirten Yağal, "Başka bir hayatım olsun istemem aslında. Bizim için bu iyi bir şey. Şehir hayatı istemem. Şehir hayatında yaşayanlardan bizimki daha kolay aslında. İyi ve temiz bir yaşam olarak düşünüyorum ben. Başka bir işe giremeyiz, başka bir iş yapamayız” dedi.

GELİNLİK GİYEMEMEK İÇİNDE UHDE KALMIŞ

Evli ve 2 çocuk annesi olan Kezban Yağal, erken yaşta anne olduğunu, eşi Ramazan’a kaçarak evlendiğini ve gelinlik giyip düğün yapılmadığını söyledi. Gelinlik giyemediğinden dolayı içinde uhde kaldığını, fakat çok da sorun etmediğini belirten Yağal, en çok da okuma yazma bilmediğine üzüldüğünü dile getirdi.

DHA

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