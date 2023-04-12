Şişecam, Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde ‘Üstünlük’ Ödülü Kazandı

İSTANBUL- 24 bini aşkın çalışanı ile 14 ülkede üretim faaliyeti gösteren cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, insanı önceliklendiren örnek uygulamaları ile takdir kazanmaya devam ediyor. Şişecam, alanının önde gelen otoritelerinden biri olan British Safety Council tarafından düzenlenen ve 44 farklı ülkeden toplamda 978 kurumun katılım sağladığı Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri’nde (International Safety Awards) uluslararası alanda 'Üstünlük' (Distinction) ödülünü almaya hak kazandı.

British Safety Council bağımsız jüri üyeleri tarafından değerlendirilen Şişecam; 2022 yılındaki işyeri yaralanmaları, işle ilgili hastalıkları önleme yaklaşımı ve işyerinde esenliğe yönelik uygulamalarıyla en üst kategori ödülü olan 'Üstünlük' ödülünü almaya hak kazandı. British Safety Council İcra Kurulu Başkanı Mike Robinson, “Şişecam’ı başarısından dolayı kutluyoruz. Bu ödül Şişecam’ın çalışanlarını ve iş yerlerini yaralanma ve hastalıktan uzak tutmak için gösterdiği kararlılığın ve sıkı çalışmanın takdiridir” ifadelerini kullandı. Bu yıl 65’inci yılını kutlayan International Safety Awards, işyeri yaralanmalarını ve hastalıklarını önleme çalışmaları yapan ve bu çalışmalardan etkili sonuçlar elde eden dünyanın dört bir yanındaki şirket ve çalışmaları ödüllendiriyor.

HABER: BURHAN AKDAĞ