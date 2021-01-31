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Sivas'ta 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla kent genelinde etkili oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Ocak 2021 Pazar 10:28
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Sivas'ta 641 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 641 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle tedbiren gece ulaşıma kapatılan Sivas- Malatya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Sivas'ta dün geceden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimi geçerken yüksek kesimlerde ise 40 santimi buldu. Kar yağışı ile birlikte kent beyaz örtü ile kaplanırken, tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle yayla ve araç trafiğinin az olduğu kentte belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

641 YERLEŞİM YERİ KAPANDI

Kar yağışı hem şehirler arası hem de köy ve mezra gibi küçük yerleşim yerleri yollarında hayatı olumsuz etkiledi. Gece yağış ve buzlanma nedeni ile tedbir amacıyla Sivas- Malatya kara yolu ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. İl genelinde köy ve mezralardan oluşan 541 yerleşim yeri yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, 93 araç ve 140 personel ile kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasKarKışYolUlaşım
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