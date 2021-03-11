Sivas'ta 'taklacı' güvercinin tescili için çalışma

SİVAS - SCÜ Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Tıbbî Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Taner Daştan, Sivas güvercininin tanıtılması ve tescillenmesine yönelik çalışma başlattıklarını söyledi. Daştan, Sivas güvercininin, Kangal köpeği ve Kangal koyunu gibi önemli değerlerden olduğunu, bu amaçla güvercinleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacaklarını kaydetti.



Sivas güvercininin bugüne kadar yeterince tanıtılamadığını söyleyen Daştan, "Sivas güverciniyle ilgili çalışmalara başlıyoruz. Bu çalışmayı üç kısımda yapacağız. Saha çalışması, laboratuvar çalışması, bölge coğrafî özellikleri olarak ırk tayini. Coğrafi özelliklerinden dolayı Sivas kuşumuzda biz koyu renklere daha çok rastlıyoruz. Morfocuk olarak Sivas kuşlarında renk olarak 11'e yakın renk belirledik. Renklerin çalışmalarını genetik olarak yapmak için gerekli deneysel çalışmalara laboratuvarda başlayacağız. Sivas güvercinlerini morfocuk olarak gövde uzunluğu, kanat uzunluğu, kanat açıklığı, bacak uzunluğu, baş yapısı, gaga uzunluğu, gaga derinliği, göğüs çevresi ve göğüs genişliği olmak üzere birçok karakterini inceliyoruz" dedi.



'KANAT UÇLARINDA KIZILLIK VAR'



Sivas güvercininin yapısal olarak Mardin güvercininden biraz daha iri, Şanlıurfa güvercinine göre biraz daha ufak olduğunu kaydeden Daştan, "Yaptığımız saha çalışmalarında Sivas güvercininin kendine has karakteristik bir uçma özelliği olduğunu gözlemledik. Uçmaya başladıklarında 8-10 saat uçabiliyorlar hatta bazı yetiştiriciler 14 saat uçurduklarını söylediler. Biz bunu akciğer kapasitesine bağlıyoruz. Sivas güvercinin kanat genişlikleri ve kanat yapıları gerçekten çok farklı. İçerisinde Sivas güvercinine has kızıllığı barındırıyor. Diğer güvercinlere baktığımızda biz bu kızıllığı göremedik kanat uçlarında. Bunun genetik bir altyapısı olup olmadığını da laboratuvar çalışmaları bittikten sonra açıklayacağız" diye konuştu.



Taner Daştan, kentte kurulan derneğin 6 bine yakın yetiştirici tespit ettiğini vurgulayarak, "Biz bu rakamın daha fazla olduğunu düşünüyoruz ve rakamın içinde ilçeler ve köyler dâhil değil. Bu sayıyı da dahil ettiğimiz zaman Sivas'ta evcilleştirilmiş güvercinin 1 milyondan fazla olduğunu düşünüyoruz" dedi.



KUMRULAR DA İNCELENECEK



Sivas kumrusunun da Türkiye çapında önemli değer olduğunun altını çizen Daştan, "Sivas kumrumuz Türkiye'ye Sivas'tan dağıldı diyebilecek kadar iddialıyız. Özellikle Altınyayla, Ulaş ve Kangal bu üçgen kumrunun Türkiye'ye dağılması konusunda karşımıza çıkıyor. Bu çalışma bittikten sonra Sivas kumrusuna başlayacağız. Biyolojik bir zenginlik olarak ülkemize ve Sivas'ımıza kazandırmayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda başta rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız olmak üzere bize destek veren rektör danışmanlarımız Yüksel Aydın, Enes Baha Biçer ve bizi destekleyen akademik camiaya sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.