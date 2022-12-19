Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

SİVAS'ta yaban keçisi popülasyonunun belirlenmesi için yürütülen envanter çalışmalarında tespit edilen keçi sayısı 3 bine ulaştı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yaban keçisi sayısını belirlemek için 2016 yılı av sezonunda başlattığı envanter çalışmasına bu yıl da devam etti. İl genelindeki 5 avlakta yıl boyu çalışan ekipler, 1316 yaban keçisini görüntüledi. Son yapılan envanter çalışmasıyla kentte tespit edilen yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı. Dürbün, teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik aletler kullanan ekipler, dağlık, sarp araziler ve kayalıklarda yaban keçilerini tek tek görüntüleyerek envanter kaydı yaptı. Tespit çalışmalarının devam edeceği belirtildi.