Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1430
ALTIN
522.435
DOLAR
8.6790
STERLİN
12.2442
EURO
10.5106
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
96 akademik personel alınacak
96 akademik personel alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Flaş Haber
SİVAS'TA FECİ KAZA: 9 ÖLÜ
Kapat

SİYAH BEYAZ ŞARKILAR SES YARIŞMASI ADAYLARLA EGE TV' DE BAŞLIYOR! 

Siyah beyaz şarkılar amatör ses yarışması 20 haziran 2021 tarihinde saat 20:30 Türkiye'nin Televizyonu EGE TV'de başlıyor.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Haziran 2021 Cuma 13:09
0 Okunma
SİYAH BEYAZ ŞARKILAR SES YARIŞMASI ADAYLARLA EGE TV' DE BAŞLIYOR! 

GAZİANTEP 

Ecs medya yapım Yönetim kurulu başkanı Erdal Açık 1960 ,1990 arası şarkıların seslendirdiği yarışmamıza 17 yarışmacı yarışacak değişik illerden katılan yarışmacılara zamanda yolculuk yapacağız. 

Jüri koltuğunda T.H..M sevilen sesi Necla Akben Sümer Ezgü Anadolu rock müziğin sevilen sesi Şafak Sönmez ve magazin gazeteci televizyoncu usta gazeteci Burhan Akdağ olacak her hafta kırmızı koltukta birbirinden değerli sanatçılar konuk jüri olacak. Erdal Açık kalpleri tamir eden bir program olacak her şarkının anısı aşkın bir acısı vardır. 20 Haziran 2021 tarihinde saat 20 ; 30 Türkiye'nin Televizyonu Ege Tv bekliyoruz..dedi 

ESKİŞEHİR ADAYLARINA DESTEK SİYAH BEYAZ SES YARIŞMASINA MÜZİSYEN ‘’ SERPİL YILDIRIM ‘’ ve '' MUSTAFA DUTLU ''ADAY 

Eskişehir doğumlu müzisyen Serpil Yıldırım 10 yıldır şarkı söylemeye devam ediyor Müzik tutkusu küçük yaşlarda başlayan söz ve müziği Serpil Yıldırım’a ait olan üç şarkı yapmıştır İzmir’de gerçekleşecek olan proje 20 Haziran 2021 tarihinde ulusal televizyon kanalında izlenmek üzere Erdal Açık’a ait Siyah Beyaz Şarkılar ses yarışmasına aday olmuştur Müzisyen ve ses sanatçısı Serpil Yıldırım’a destek vermeniz için cep telefonunuza SBTURK ( boşluk bırak ) 508 Aday No yaz 3969 ‘a kısa mesajla desteklerinizi bekliyor Tüm operatörden ücretlendirme mesajı 3 TL’dir 

SİYAH BEYAZ ŞARKILAR EGE TV MEDYA TANITIM SORUMLUSU NİHAT İLİKCİOĞLU YETKİLENDİRİLDİ!

Ecs Medya Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Açık tarafından Siyah Beyaz Şarkılar Ege TV Medya Tanıtım Sorumlusu Nihat İlikcioğlu yetkilendirildi

Nihat İlikcioğlu'nun yetkisi '' Siyah Beyaz Şarkılar '' adayların tanıtımlarıyla ilişiği olup gazetenin basın ilkelerine uygunluk durumunda yayınlanır

Ege TV Medya Sorumlusu Nihat İlikcioğlu' na baskı şiddet, cebri, rüşvet vs vs Ege Tv İmtiyaz sahibi ve yöneticilerin tanıdıkları araya konularak müeyyide ( yaptırma gücü ) ile haber yayınlatamaz.. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 04.06.2021 13:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya nüfusunun yüzde 90’ı kirli hava soluyor
Dünya nüfusunun yüzde 90’ı kirli hava soluyor
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans