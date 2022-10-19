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Sokak hayvanlarÄ±na 'Hayat' oluyor

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 10:16
Sokak hayvanlarÄ±na 'Hayat' oluyor

KONYA - Konya'daÂ 4 yÄ±l Ã¶nce evlerinin Ã¶nÃ¼ne gelen aÃ§ olduÄŸunu fark ettiÄŸiÂ 2 sokak kÃ¶peÄŸini beslemeyeÂ baÅŸlayan lise Ã¶ÄŸrencisi Hayat Ä°ncel (16), okulundan ve Ã§evresinden topladÄ±ÄŸÄ± artan yemeklerle, daÄŸlÄ±k alanlardaki 150 hayvanÄ± besliyor. Ä°ncel, "Her gÃ¼n besleme yapÄ±yoruz. TopladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yemekleri getirip kÃ¶peklerin karnÄ±nÄ± doyuruyoruz. Beni gÃ¶rÃ¼nce hemen sarÄ±lÄ±yorlar. KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bir sevgi var aramÄ±zda" dedi.

Meram ilÃ§esinde oturan 11'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Hayat Ä°ncel,Â 4 yÄ±l Ã¶nce evlerinin Ã¶nÃ¼ne gelen 2 kÃ¶peÄŸin aÃ§ olduÄŸunu fark edip artan yemeklerle besledi. Ä°ncelâ€™in yemek verdiÄŸi kÃ¶peklerin sayÄ±sÄ± zamanla artmaya baÅŸladÄ±. SayÄ± arttÄ±kÃ§a evlerinde artan yemekler yeterli olmadÄ±. Hayat Ä°ncel deÂ komÅŸularÄ±ndan ve Ã§evresinden topladÄ±ÄŸÄ± yemeklerle her gÃ¼n kÃ¶pekleri besledi. Åžehrin dÄ±ÅŸÄ±ndaki bÃ¶lgelerdeki kÃ¶pekleri de beslemeye baÅŸlayan Hayat Ä°ncel, okulundan artan yemekleri de kÄ±rsalda bulunan hayvanlaraÂ gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Hayatâ€™a annesi Ebru ile babasÄ± Adem Ä°ncel de yardÄ±m ediyor.

'KARÅžILIKSIZ BÄ°R SEVGÄ° VAR ARAMIZDA'

KÃ¶peklerin kendisini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ zaman mutlu olduÄŸunu hissettiÄŸini ifade eden HayatÂ Ä°ncel, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BaÄŸ evimizin etrafÄ±nda 2 kÃ¶peÄŸin aÃ§ olduÄŸunu fark ettim ve onlarÄ± doyurmaya baÅŸladÄ±m. Sonra onlarÄ± doyurduÄŸumu gÃ¶ren diÄŸer kÃ¶pekler de gelmeye baÅŸladÄ±. ArtÄ±k sayÄ±larÄ± arttÄ± ve 150'ye yakÄ±n kÃ¶peÄŸe bakÄ±yoruz. Okulumdaki artan yemeklerin Ã§ok fazla Ã§Ã¶pe gittiÄŸini fark ettim. Okulumla konuÅŸarak bu yemekleri toplamaya baÅŸladÄ±m. Åžimdi okulumda artan yemekleri toplayÄ±p bu bÃ¶lgelere bÄ±rakÄ±yoruz. Her gÃ¼n besleme yapÄ±yoruz. TopladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yemekleri getirip kÃ¶peklerin karnÄ±nÄ± doyuruyoruz. Beni gÃ¶rÃ¼nce adeta hemen sarÄ±lÄ±yorlar. KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bir sevgi var aramÄ±zda. Kin gÃ¼tmeden, saf bir sevgi var onlarda.Â GelemediÄŸim zaman aklÄ±m hep onlarda kalÄ±yor ve bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±za sÃ¶ylÃ¼yoruz, onlar yemek bÄ±rakÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n havyanlar konusunda Ã§ok duyarlÄ± olmasÄ±nÄ± istiyorum. Evlerinin Ã¶nÃ¼ne bir kap mama, bir kap su koymalarÄ± Ã§ok zor olmamalÄ±. KÄ±ÅŸÄ±n Ã§ok aÃ§ kalÄ±yorlar.Â Bendeki bu havyan sevgisi babama da yansÄ±dÄ±. Babam Ã§ok hayvan seven biri deÄŸildi ve huylanÄ±rdÄ±. Ama ÅŸimdi birlikte besliyoruz. Bu benim aÃ§Ä±mdan Ã§ok mutluluk verici"

'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

KÄ±zÄ± Hayat ile gurur duyduÄŸunu sÃ¶yleyen Ebru Ä°ncel, "VicdanlÄ± ve merhametli evlat yetiÅŸtirmek gÃ¼nÃ¼mÃ¼z iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. VicdanlÄ± birey yetiÅŸtirecek olursak; vicdanlÄ± Ã¶ÄŸretmenlerimiz olur, vicdanlÄ± doktorlarÄ±mÄ±z olur, vicdanlÄ± hakimlerimiz olur. Bence dÃ¼nya daha gÃ¼zel hale gelir. KÄ±zÄ±mla birlikte elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koyduk. Bu canlara yardÄ±m etmenin derdindeyiz. AÃ§ hayvan kalmasÄ±n istiyoruz. Ne kadar cana deÄŸersek, o kadar kar diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Kalan yemekler, bayat ekmekler, komÅŸulardan kalan yemekleri de istiyoruz. Ã‡Ã¶pe gidecek yemeklerin de Ã¶nÃ¼ne geÃ§iyoruz. Bir lokma ekmek bile kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda bir hayvanÄ±n yarÄ± gÃ¼nÃ¼nÃ¼n rahat geÃ§mesini saÄŸlÄ±yor" diye konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sokak HayvanlarÄ±Hayat
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