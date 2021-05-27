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Tarla mahkemeden satılıktır

Afyonkarahisar Şuhut'ta 9650 m² tarla mahkemeden satılıktır

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Mayıs 2021 Perşembe 16:42
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Tarla mahkemeden satılıktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi Uzupınar Köyü Köyönü mevkii 223 parsel sayılı 9.650,00. m² yüzölçümlü tarla niteliğinde taşınmazdır. Taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır. 

Taşınmaz üzerinde 2 adet 20-25 yaşlarında kayısı ağacı, 1 adet 20-25 yaşlarında kiraz ağacı, 8 adet 30-40 yaşlarında badem ağacı, 1 adet 25-30 yaşlarında armut ağacı, 2 adet 3-5 yaşlarında ceviz ağacı, 18 adet 8-10 yaşlarında kavak ağacı, 11 adet 20-40 yaşlarında erik ağacı bulunmaktadır. Toprak yapısı , sulanabilmesi dikkate alınarak buğday, haşhaş , arpa gibi ürünler yetiştirebilmektedir. Taşınmaz batı yönündeki Şuhut - Karaadilli asfalta 50 metre ve doğu yönündeki köy içi yoluna cephe konumunda olup ulaşım sorunu bulunmamaktadır.

Satış ihalesiyle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 27.05.2021 16:47
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