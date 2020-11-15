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Tarlasına kurduğu güneş enerji santraliyle 180 ton daha fazla pancar üretti

AKSARAY'da çiftçi Metin Ünüvar, 65 dekarlık tarlasına kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde, sulama sırasında kullandığı mazot parasından tasarruf ederken, geçen yıla oranla da 180 ton fazla pancar üretti. Ünüvar, "Güneş enerji santrali kurmadan önce 480 ton pancar üretiyorum. Santralden sonra daha fazla sulama imkanı bulduğum için 180 ton daha fazla ürün elde ettim" dedi.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2020 Pazar 10:17
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Tarlasına kurduğu güneş enerji santraliyle 180 ton daha fazla pancar üretti

Yeşilova beldesinde oturan ve 35 yıldır çiftçilik yapan Metin Ünüvar, tarlasına 42 panelli 10 kilovatlık elektrik üreten güneş enerjisi santrali kurdu. 55 bin TL'ye mal ettiği santralle 65 dekarlık tarlasındaki ürünü sulayan Ünüvar, sulamada kullandığı mazot parasından yaptığı tasarrufla bir yılda santralin parasını çıkardı.  

'HEM SUDAN KAR ETTİM HEM FAZLA PANCAR ÜRETTİM'

65 dekarlık arazisinde şeker pancarı üreten Ünüvar, şunları söyledi:

"Daha önce 65 dekarlık tarlamdan 480 ton pancar elde ediyordum. Geçen yıl 55 bin TL'ye güneş enerji santrali kurdum. Güneş enerji santrali sayesinde, elektrik ve mazot parası vermeden tarlamı suladım. Daha önce traktörle kuyudan suyun çıkmasını sağlayıp suluyordum. Üstelik sezonda 7- 8 defa ancak sulayabiliyordum. Şimdi günde 2 defa 7 saat yağmurlama sulama yapıyorum. Tarlanın tamamını ise dönüşümlü olarak haftada 1 suluyorum. Elektrik ve mazot parasından tasarruf sağladım. Böylelikle santral için yaptığım masrafı bir yılda amorti ettiğim gibi tarlayı daha fazla suladığım içinde 180 ton daha fazla pancar elde ettim."

'2 TARLAMA DAHA SANTRAL KURDUM'

Geçen yıl hem ekonomik tasarruf sağladığını hem de daha fazla ürün elde ettiği için bu yıl 2 tarlasına daha güneş enerji santrali kurduğunu belirten Ünüvar, "Bu yıl iki tarlama daha santral kurdum. Hatta bir tanesi evimin yanındaki tarlada. Yaz mevsiminde tarla sulamada kullandım. Artık kış ayında da evimin ısınmasında kullanacağım" dedi.

Ünüvar, bölgede 80 çiftinin daha tarlasına güneş enerji santrali kurduğunu kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
şeker PancarıTarlaGüneş Enerjisi
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