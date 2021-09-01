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#temizçitle projesiyle kuruyemiş kabuklarının çevreye zararı önlenecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Eylül 2021 Çarşamba 12:29
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#temizçitle projesiyle kuruyemiş kabuklarının çevreye zararı önlenecek

İSTANBUL - Türkiye’de 60 yıldır temizlik ürünleri üreten ve İzmir’de faaliyet gösteren Klorak şirketi, bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Marka geliştirdiği #temizçitle projesiyle sahil bandındaki yeşil alanlara atılan kuru yemiş kabukları için geri dönüştürülebilir kese kağıdı kullanılmasını sağlayarak çevreye verilen zararın önüne geçmeyi hedefliyor.


 

Kordon ve sahil bandı başta olmak üzere yeşil alanların en büyük düşmanı olan ve çimlerin kurumasına yol açan kuru yemiş kabukları için Klorak markası seferber olduğunu duyurdu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Klorak, ‘Ha çekirdek ha çiğdem/ Temiz temiz çitlesem’ ve ‘İzmir’de çevreye canım denir’ sloganlarını öne çıkarıyor.


 

İZMİRLİLERE GERİ DÖNÜŞÜMLÜ KESE KAĞIDI HEDİYESİ


 

Çoğu kişinin çamaşır suyu yerine “Klorak” dediği İzmir’de, yıllardır konuşulan bir çevre kirliliği sorunuyla ilgili #temizçitle projesini geliştiren Klorak, İzmir sahillerinde başlatılan bu duyarlılık dalgasının tüm yeşil alanlarda geçerli olabilmesi için kolları sıvadı. Kampanya kapsamında kurulan ekiple geri dönüşümlü kese kağıtları tekel bayileri, seyyar çekirdek satıcıları ve sahillerde çekirdek çitleyen kişilere dağıtılıyor.


 

YOĞUN İLGİ


 

Ağustos’un ikinci haftasında başlayan #temizçitle projesinin İzmir sahillerinde ve sosyal medyada yüz binlerce kişiye ulaştığı kaydedildi.


 

Proje kapsamında sahillerde kuruyemiş satan 40’tan fazla tekel, artık çekirdekleri kese kağıdıyla vermekten ve çimleri temiz görmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Sahillerde çiğdem çitleyenlerin kese kağıtlarını özellikle sordukları bir noktaya gelinen proje sayesinde, İzmir sahilleri kuruyemiş çöplerinden arınıyor.


 

Paylaşılan #temizçitle hashtagli her post, sahillerdeki çekirdek kirliliği için bir adım daha farkındalık yaratıyor. Post ve hikaye olarak paylaşılan her #temizçitle içeriği, KlorakTürkiye Instagram hesabında repost edilerek yayınlanıyor.


 

Doğanın ve çevre kirliliğinin gündemde olduğu bu dönemde çitlenen çekirdeklerin sadece çimlere değil çevresindeki tüm ekolojik sisteme zarar verdiğini savunan #temizçitle gönüllüleri, sosyal medyadan konuyla ilgili mesajlarını paylaşmaya devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emizçitle ProjesiKuruyemiş Kabuklarıçevre
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