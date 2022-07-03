Trabzon'da rüzgar ve dalga nedeniyle bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

TRABZON,(DHA)- TRABZON'da etkili rüzgar ve dalga nedeniyle boğulma vakalarında yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı önlem alınan bazı plajlarda denize giriş yasaklandı.

Kentin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olağan sağanak sonucu çamurlu akan dereler, Karadeniz'in kıyı şeridinde bazı alanlarda denizin rengini kahverengiye döndürdü. 25 derece hava sıcaklığına rağmen kentte Karadeniz'de oluşan etkili rüzgar ve dalga nedeniyle bazı plajlarda denize giriş yasaklandı. Çarşıbaşı ilçesinde Kale Aile Plajı'nda işletmeciler de, plaj çevresine şerit çekerek, önlem aldı, vatandaşları uyararak denize girmemelerini istedi. Plaja aileleriyle gelip geri, dönmek durumda kalanlardan bazıları, "Karadeniz izin vermedi. Bir dahaki sefere inşallah" dedi.

'AŞIRI DALGA VE AKINTI VAR'

Plaj işletmecisi Abdul Zihni, dalga nedeniyle denizde akıntı oluştuğunu ve bu nedenle önlem aldıklarını belirterek, "Çok aşırı dalga ve akıntı var. İnsanları tehlikeye atmamak gerekiyor. Burada biri boğulursa yazık, günah olur. Biz önlemlerimizi aldık. Yarın öbür gün, risk kalkınca plajda hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

'KARADENİZ'İN HIRÇIN DALGASI BIRAKMADI'

Denize gelen ancak geri dönmek durumda kalan Fatih Usta, "Geçen gelmiştik, burası çok güzeldi. Çocuklar yüzmek istedi ancak Karadeniz'in hırçın dalgası bırakmadı burayı. Çok dalga var, tehlikeye girmek istemedik. Artık daha sonra çocukların gönlünü almaya çalışacağız" diye konuştu. Ortaokul öğrencisi Efe Usta da "Yüzmeye geldik ama dalga nedeniyle giremedik. Denize girmeyi çok istiyorduk. Karadeniz izin vermedi" dedi .(DHA)