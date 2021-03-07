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Turizm Master Planı hazırlanacak

Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı Hazırlanacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
07 Mart 2021 Pazar 20:25
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Turizm Master Planı hazırlanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; 

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşini Kalkınma Ajansları Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince herkese açık ihale usulü ile ihale edecek.

İhale, 25 Mart 2021 tarihinde saat 14:30'da Ortakapı Mahallesi, Atatürk Caddesi No.117 Merkez/Kars adresinde yapılacak.

T.C. Serhat Kalkınma Ajansının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

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