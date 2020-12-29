Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1445
ALTIN
445.499
DOLAR
7.3723
STERLİN
9.9406
EURO
9.0355
25.133 m² taşınmaz satışa çıkarıldı
25.133 m² taşınmaz satışa...
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alınacak
Tuzla Liman Başkanlığı kuru yük gemisi satıyor
Tuzla Liman Başkanlığı kuru...
226 sözleşmeli personel alınacak
226 sözleşmeli personel alınacak

Türkiye'de nadir görülen 'Ak kaşlı kiraz kuşu' Zonguldak'ta görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türlerinden 'Ak kaşlı kiraz kuşu' ilk kez Zonguldak'ta görüntülendi. Çaycuma ilçesinde yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın tarafından fotoğraflanan kuş, Zonguldak'ın 309'uncu kuş türü olarak kayda alındı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Aralık 2020 Salı 15:49
0 Okunma
Türkiye'de nadir görülen 'Ak kaşlı kiraz kuşu' Zonguldak'ta görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşayan yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın, 25 Aralık'ta Çaycuma ilçesine yaptığı çalışma sırasında Akkaşlı kirazkuşunu görüntülemeyi başardı. Ak kaşlı kiraz kuşu, böylece Zonguldak'ın 309'uncu kuş türü olarak kayda geçti. Kuşun fotoğraflanmasının ardından çok sayıda kuş gözlemcisi de Çaycuma'ya geldi. Fotoğrafçılar, nadir görülen kuş türünün fotoğrafını çekti. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen de ilçeye giderek kuşu fotoğrafladı. Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 490 kuş türü kaydedildiğini ifade eden Porf. Dr. Sözen, Ak kaşlı kiraz kuşunun 1900'lü yıllardan sonra 8 kez görülebildiğini ve 2008 yılında ilk kez Soner Bekir tarafından fotoğraflandığını ifade etti. Kuşun görülmesiyle birçok fotoğrafçının Zonguldak'a geldiğini anlatan Prof. Dr. Sözen,  "25 Aralık'ta Zonguldak iline bağlı Çaycuma ilçesinde yaban hayatı gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalp Özaydın tarafından türün görüntülenmesiyle Türkiye'den 1900'lü yıllardan sonraki 9'uncu kaydı sağlanmış oldu. Ak kaşlı kiraz kuşunun Zonguldak'tan kaydı olmadığı için Zonguldak için de 309'uncu kuş türü olarak kayıtlara geçmiştir. Tür, Türkiye için en nadir kuş türlerinden birisi olduğu için Zonguldak'ta görülmüş olması kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıları arasında büyük bir heyecana neden olmuş ve pandemi nedeniyle pazartesi günü sokağa çıkma yasağının bitmesiyle dün İstanbul, Ankara ve Düzce'den 20'den fazla kuş gözlemcisi gelerek ak kaşlı kiraz kuşunu gözledi ve fotoğrafladı. Bu muhteşem kaydı için Özay Özalp Özaydın'ı tebrik ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiyede Nadir Görülen Kuş TürleriAk Kaşlı Kiraz KuşuZonguldak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı
Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı
Uzmandan yılbaşı sofrasında aşırı yemek uyarısı
Uzmandan yılbaşı sofrasında aşırı yemek uyarısı
Salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı
Salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans