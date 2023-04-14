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Ümraniye Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi'ne gençler yoğun ilgi gösteriyor

Ümraniye Belediyesi tarafından hizmete sunulan Fazlı Aydın Millet Kütüphanesine özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

14 Nisan 2023 Cuma 16:15
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Ümraniye Fazlı Aydın Millet Kütüphanesi'ne gençler yoğun ilgi gösteriyor
İstanbul

Randevulu sistemle çalışan, tasarımı ve mimari dokusuyla dikkati çeken kütüphane, 500 kişilik kapasitesiyle 55 bin kitaba ev sahipliği yapıyor. Kütüphanede, günün belli saatlerinde öğrencilere çay, kahve, çorba ve kurabiye ikramı yapılıyor.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, kütüphanenin yapılma sürecini, gençlerin taleplerini ve Ümraniye'de yapılması planlanan projeleri anlattı.

Ümraniye'de 120 bin genç nüfusun olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bir tane kütüphanemiz vardı. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde açtığı Haldun Alagaş Spor Salonu'nun içerisindeki kütüphaneydi. Gençlerimizin kütüphane ihtiyacının elzem olduğunu gördük ve 7/24 çalışacak bu kütüphaneyi yapmak istedik." dedi.

İsmet Yıldırım, belediyenin bahçesinde sadece kütüphane olarak hizmet verecek bir bina yaptıklarına işaret ederek, 2 ay içinde Dudullu'da yeni bir kütüphane açacaklarını, başka bir kütüphanenin de projelendirildiğini ve temellerinin kısa süre içinde atılacağını söyledi.

Kütüphanelere ilişkin gençlerin olumlu geri dönüşleriyle karşılaştıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gençler için ne yaparsak azdır. Bilhassa bu kütüphaneyi açtıktan sonra gördük ki çok büyük rağbet var. İnsanlar evinde ders çalışmak durumunda kalmıyor. Daha doğrusu (evde) ders çalışamıyorlar. Kütüphanelerde gençlere her türlü imkanı sunmuş oluyoruz. Burada çay, çorba, kahve bedava. Yeter ki gençlerimiz huzur içerisinde bu kütüphanelerden istifade etsin. 500 gencimizin aynı anda kullanabileceği kütüphanelerden herhalde 7-8 taneyi tamamlamamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bunların sayılarını arttıracağız."

"Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin en fazla yaşadığı ilçelerden biri Ümraniye"

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, kütüphanenin tasarımı ve mimarisiyle de belediye personelinin eseri olduğuna dikkati çekti.

Gençlere yönelik çalışmalara da değinen Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Araştırmalar gösteriyor ki Ümraniye'de okuma oranı çok yüksek. Bir araştırmada, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin en fazla yaşadığı ilçelerden biri Ümraniye. O sebeple bu hizmetlere daha çok ihtiyaç var. Gençlerin kütüphane dışında da önemli ihtiyaçları var. Hem spor hem de sanat dalında gençlerimize yine dokunmamız gerekiyor. Bu konuda da hakikaten Ümraniye Belediyemiz olarak çok iyiyiz. Biz göreve geldiğimizde sporla meşgul olan öğrenci sayımız 5-6 binken bu sayı 30-40 binlere çıktı. Bunu 50-60 binlere çıkarmak zorundayız. Futboldan tutun, 24 ayrı branşta spor akademimiz kuruldu. Her dalda 950'ye yakın lisanslı sporcumuz var. Her dalda spora meyilli kardeşlerimiz var. Oradan da Türkiye, Balkanlar ve Avrupa'daki şampiyonalardan birincilik ve ikinciliklerimiz var."

İsmet Yıldırım, kültür sanat alanında da 19 yıldır devam eden şiir, resim ve hikaye yarışması yaptıklarını kaydederek, yarışmaya ulusal ve uluslararası alanda çok yüksek katılım olduğunu vurguladı.

İstanbul'un ve Türkiye'nin tarihi rotalarının gezilmesi konusunda da gençlerin taleplerini dikkate aldıklarını vurgulayan Yıldırım, "İstanbul'daki tarihi mekanların gezilmesi konusunda etkinliklerimiz var. Çanakkale, Edirne, Bursa gibi kadim şehirlerimize geziler yapıyoruz. Müzik festivallerinde gençlerle beraber oluyoruz. Ayrıca haftada iki kere Ümraniye'deki liseli gençlerle bir araya gelip dertlerini dinliyoruz. Gençlerle iç içeyiz. Gençler bizi seviyor. Biz de onları çok seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençler, dünyayı ve Türkiye'yi çok iyi tanıyın"

Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için gezici kütüphane ve kültür merkezi kurduklarını aktararak, deprem bölgesindeki faaliyetleri devam ettireceklerini söyledi.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan İsmet Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 22 yılda Türkiye'de 150 yıllık işler yapıldı. Gençlerin sporda, kültürel alanda gelişmeleri için her türlü fiziki şartlar ortaya konuldu. Tüm bunlar belediyeler ve bakanlarımızın eliyle oldu. Gençler, eğitim konusunda kendinizi geliştirin. Dünyayı ve Türkiye'yi çok iyi tanıyın. Siyasal ve sosyal alanda kendinizi geliştirin. Tarih okuyun, psikolojiyi iyi bilin. Hangi dalda gelişmeye müsaitseniz rehberlerle ve hocalarla birlikte hareket edin. Biz sizin her türlü yanınızdayız. Teknofest kuşağı diyoruz. Bu konuda da size her türlü destek vermeye hazırız. Türkiye'nin teknik konuda da dünyayla yarışı çok güzel bir seviyede."

AA

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