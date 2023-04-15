Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Üniversite öğrencileri tahnit uygulanan yaban hayvanları üzerinde ders görüyor

Artvin'de doğada ölü bulunan ve bozulmaması için ilaçlanan 2'si endemik 60 tür yaban hayvanı, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencilerinin eğitiminde kullanılıyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:52
0 Okunma
Üniversite öğrencileri tahnit uygulanan yaban hayvanları üzerinde ders görüyor
Artvin

AÇÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Gökçe Ali Keleş, doğada ölü bulunan yaban hayvanlarının bozulmaması amacıyla tahnit adı verilen yöntemi uygulayarak, öğrencilerinin vahşi yaşamı ve hayvanlar alemini daha yakından öğrenmesini sağlıyor.

Keleş, 2014'ten itibaren üniversite bünyesinde tahnit işi ile uğraştığını söyledi.

Ölen hayvanların doldurulması olarak da adlandırılan tahnitin, belirli kimyasallarla derinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yapıldığını belirten Keleş, üniversitelerinde ise eğitim öğretim amacıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Keleş, tüm işlemlerin bilim ışığında yapıldığını vurgulayarak, "Doğal ortamında göremeyeceğimiz birçok hayvanı burada öğrencilerimize tanıtma olanağı sağlıyoruz. Ders kapsamında anlattığımız hayvanları öğrencilerimiz yakından görmüş oluyor. Böylece daha kolay öğreniyorlar." dedi.

Bölümde, 60 türde 113 hayvan tahniti bulunduğunu ifade eden Keleş, "Sürüngenler, kuşlar ve memeliler gruplarında hayvanlar mevcut. Burada bulunan hayvanların tamamına yakını Artvin ve çevresinde yaşayan türler. Artvin'in doğal zenginliğine de ışık tutmuş oluyoruz. Elimizde iki endemik tür de mevcut." diye konuştu.

"Koleksiyondaki tür çeşitliliğini artırmak istiyoruz"

Keleş, Artvin'in flora ve fauna noktasında dünyada en zengin coğrafyalar arasında yer aldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizdeki tek biyosfer rezerv alanına sahip yer Artvin. Sahip olduğu bu zenginlikle önemli bir gen kaynağı. Doğal yaşamın en fazla tanınması ve korunması gereken yerlerden biri. Biz de öğrencilerimize bu zenginliği, buradaki hayvanları bizzat göstererek öğretiyoruz. Sadece üniversitede değil, farklı etkinliklere de katılarak bu zenginliğimizi toplumun her kesimine göstermenin gayreti içindeyiz."

Artvin'in yaban hayatındaki zenginliğini daha fazla gözler önüne serecek çalışmalara imza atmak istediklerinin altını çizen Keleş, "Koleksiyondaki tür çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Tahnit yöntemi son dönemde dünyada gelişmekte, geleceğe ışık tutan bir alan. Nesli tükenen ya da tükenecek hayvanları bu şekilde göstererek daha önce yaşadığını kanıtlayabiliriz."

Tahnit işlemi görmüş bir ürünün uygun koşullarda saklanırsa 40 yıl mevcut durumu bozulmadan kendini koruyabildiğini aktararak, "Biz, AÇÜ Avcılık ve Hayatı Biyolojik Müze Yöntemleri dersi kapsamında bu işlemleri yapıyoruz hem de uygulamalı bir şekilde ders anlatmış oluyoruz. 2014'te başladığımız tahnit serüveninde elimizde 113 ürün bulunmakta. 113 ürün içinde 60 farklı türümüz mevcut, bunların içinde de Kafkas semenderi ile Kafkas burunlu engerek, endemik türlerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
YabanhayvanlarıTahnituygulamaArtvinÇoruh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Matematik öğretmeninin kedisi "Başkan"ı lise öğrencileri çok sevdi
Matematik öğretmeninin kedisi "Başkan"ı lise öğrencileri çok sevdi
Konteyner kentin "Gitarist dedesi" depremzedelere müziğiyle moral oluyor
Konteyner kentin "Gitarist dedesi" depremzedelere müziğiyle moral oluyor
Depremzede berber çadırda ekmek mücadelesi veriyor
Depremzede berber çadırda ekmek mücadelesi veriyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans