Van Gölü'nde akustik yöntemle inci kefalinin miktarı araştırılıyor

Gölde araştırma yapan bilim insanları, gölü santim santim taradı. Elazığ Su ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde görevli ve proje sorumlusu Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ferhat Demirol, araştırmanın en önemli ayağının hidroakustik yöntemle stok tahmini olduğunu ve böyle bir çalışmanın Van Gölü'nde de ilk kez hayata geçirildiğini belirterek, "Hidroakustik yöntemle gölü tarak gibi tarayarak gölde bulunan inci kefalleri sürülerinden ses yankıları topladık. Gölde ne kadar inci kefali var bunun miktarını tespit edeceğiz" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayan ve üreme dönemlerinde Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine göç ederek görsel şölen sunan inci kefali, kentte birçok kişiye ekmek kapısı olurken göç zamanında ise turizme önemli katkı sunuyor. Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında neslini devam ettirebilmek için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak tatlı sulara göç eden inci kefalinin suyun akışının tersine uçarcasına göçünü her yıl binlerce kişi izliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) desteğinde Elazığ Su ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce (ELSAM) yürütülen 'Van Gölü İnci Kefali Stoğunun izlenmesi' projesi kapsamında Elazığ Su ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde görevli ve proje sorumlusu Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ferhat Demirol, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Gücü, Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen ve YYÜ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ataman Altuğ Atıcı Van Gölü'nde araştırmalar yapıyor.

Yaklaşık 4 yıldır Van Gölü'nde araştırma yapan bilim insanları, Van Gölü'nde inci kefaline yönelik biyolojik örnekler ve avcılık filosuyla ilgili veriler topluyorlar. Araştırmanın en önemli ayağını da hidroakustik yöntemle stok tahmini oluşturuyor. Hidroakustik yöntemle stok tahmini Van Gölü'nde ilk defa kullanılan bir metot. Bilimsel bir yankısayarla (echo sounder) donatılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne ait araştırma gemisiyle gölde, 2 deniz millik mesafelerle birbirine paralel hatlar boyunca 11 gün süren bir hidroakustik sörvey gerçekleştiren bilim insanları gölü santim santim tarayarak balık stoğu ile ilgili çeşitli veriler elde ediyor.

BU ÇALIŞMA ÇOK ÖNEMLİ

Bu çalışmanın çok önemli olduğunu belirten Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde görevli ve proje sorumlusu Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ferhat Demirol, sorumluluk sahalarında olan Van Gölü'nün sosyo-kültürel, ekonomik ve turizm yönünün yanında büyük bir balıkçılık potansiyeli de barındırdığını söyledi. Bu yüzden bakanlık olarak bu potansiyeli daha iyi değerlendirmek adına 4 yıl önce 'Van Gölü İnci Kefali Stoğunun izlenmesi' isimli bir çalışma başlattıklarını belirten Demirol, çalışma boyunca gölde biyolojik örnekler, avcılık filosuyla ilgili örnekler toplayıp araştırmalar yaptıklarını söyledi.

VAN GÖLÜ SANTİM SANTİM TARANDI

Bu araştırmanın en önemli ayağını hidroakustik iş paketi olduğunu anlatan Demirol, "Hidroakustik, ses dalgaları yardımıyla suyun altındaki balıkların akustik olarak araştırılması konulu bir çalışma. Dünyada 1960'lı yıllardan beri en değerli balık stoklarının izlenmesinde yaygın olarak kullanılan bu metot ne yazık ki ülkemizdeki göllerde daha önce hiç kullanılmadı. Dolayısıyla Van Gölü'nde de ilk kez uygulanıyor. Hidroakustik yöntemle gölü tarak gibi tarayarak gölde bulunan inci kefalleri sürülerinden ses yankıları topladık. Daha sonra bu verileri değerlendirdiğimizde göldeki inci kefallerinin yataydaki ve dikeydeki dağılım zonlarını tespit edebileceğiz. Ayrıca gölde ne kadar inci kefali var? Bunun da miktarını tespit edeceğiz. Analizlerimiz neticesinde ulaştığımız bulguları bakanlığımıza sunup daha sonra da bilim camiasıyla ve ilgililerle paylaşacağız" dedi.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Gücü ise Van Gölü'ndeki balık stoğunu şu ana kadar bilmediklerini belirterek, "Bu projenin de en önemli amacı bu. Stoğumuz ne kadar? Yeterli mi? Nasıl gidiyor? Bir tahminde bulunup, buna göre de mevcut yönetim planlarını gerekiyorsa revize etmek muhtemel hedefimizdi. Gölde yaptığımız ilk izlenimlerde çokça balık sürülerine rastladık" diye konuştu.

BALIK STOĞU MERAK EDİLİYORDU

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen ise 2000'li yıllardan itibaren göldeki balık miktarı ile ilgili tartışmaların başladığını söyledi. En son 1995-96 yıllarında Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından bir stok tespiti yapıldığını daha sonrasında ise yapılmadığını belirten Prof. Dr. Şen, stok tespiti yapılsın önerilerinin Tarım Bakanlığı tarafından kabul edildiğini ve Elazığ Araştırma Enstitüsü'nün bu hususta çalışmalar yapmak üzere görevlendirildiğini söyledi. Arazi çalışmalarını yoğunlukla Elazığ Su ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Fazıl Şen, şöyle konuştu:

YÖNETİM PLANI OLUŞTURULACAK

"Biz de Su Ürünleri Fakültesi olarak destek veriyoruz. Aynı zamanda Tarım İl Müdürlüğümüz destek veriyor. Yaklaşık 4 yıldır yürütülen çalışma, 1 yıl sonra tamamlanmış olacak. İnşallah inci kefali için güzel rakamlar elde ederiz. O rakamları da hem halkımıza sunarız, hem de Van Gölü'nün yönetimiyle ilgili alınması gereken özel tedbirler varsa o tedbirler üzerine yine hem bu araştırmayı yapanlar, hem bu işin uzmanları ve bizler tarafından oturulur tartışılır ve bir yönetim planı ortaya konulabilir. Çalışmanın sonucuyla ilgili bizim yönetim planı hazırlamamız gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz."