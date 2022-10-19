Van Kedi VillasÄ±'nda 2023 doÄŸumlarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±

VAN - DÃ¼nyacaÂ Ã¼nlÃ¼ Van kedilerinin koruma altÄ±nda olduklarÄ± Van Kedi VillasÄ±'nda, bu yÄ±lki doÄŸumlar tamamlandÄ±.Â Villada, 2020'de 88, 2021'de 87, bu yÄ±lÄ±nÂ aÄŸustosÂ ayÄ±na kadar da 130 yavru dÃ¼nyaya geldi. Merkez MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Abdullah Kaya, "2023 yÄ±lÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. Kedilerin bakÄ±mlarÄ±, aÅŸÄ±larÄ± ve saÄŸlÄ±k kontrolleri tekrar yapÄ±lÄ±yor. Bu yÄ±l bizim iÃ§in Ã§ok iyi geÃ§ti. TÃ¼m iÅŸlemler sonra da Ã§iftleÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z" dedi.



Van'Ä±n Ã¶nemli deÄŸerlerinden, bir gÃ¶zÃ¼ mavi, bir gÃ¶zÃ¼ kehribar renkli dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Van kedileri, koruma altÄ±nda olduklarÄ± Van Kedi VillasÄ±'nda Ã¶zenle bakÄ±lÄ±yor. Her mevsim ziyaret edilen Van kedileri, sevecen halleri ile konuklarÄ±n bÃ¼yÃ¼k ilgisini gÃ¶rÃ¼yor. Van kedilerinin neslinin devamÄ± iÃ§in merkezde Ã§alÄ±ÅŸmalar Ã¶zenle yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. 2020 yÄ±lÄ±nda 88, 2021'de 87, bu yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±na kadarÂ ise 130 kedinin dÃ¼nyaya geldiÄŸi Van Kedi VillasÄ±'nda, marttaÂ baÅŸlanan ve 3 parti ÅŸeklinde devam eden doÄŸumlarÂ ise bitti. Merkezdeki anne ve yavru kedileri Ã¶zel odalarÄ±nda Ã¶zenle bakÄ±lÄ±yor. YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi (YYÃœ) Van Kedisi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Abdullah Kaya, villadaÂ doÄŸumlarÄ±n senkronize bir ÅŸekilde yaptÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



DoÄŸumlarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Kaya, "Åžu anda anneler yavrularÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tmek ile meÅŸgul. Bizler de 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Anneler yavrularÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken, 3 ay sÃ¼t veriyor. DolayÄ±sÄ±yla anneler Ã§ok zayÄ±f dÃ¼ÅŸÃ¼yorlar. Bir dahaki doÄŸum iÃ§in kondisyon kazanmasÄ± gerekiyor. Kilo almasÄ± lazÄ±m. Bizlerde kilo almasÄ± iÃ§in beslenme yaptÄ±rÄ±yoruz. AÅŸÄ±lama ve gerekli takiplerini yapÄ±yoruz. TÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± aralÄ±k ayÄ± sonuna kadar tamamlayÄ±p, sonra 2023 Ã§iftleÅŸmelerini yapacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.Â



Merkezde yÄ±l iÃ§inde devam eden doÄŸumlarÄ±n ardÄ±ndan genel bir deÄŸerlendirme yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Kaya, her yÄ±l daha iyiye gittiklerini aktardÄ±. Yavru sayÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini de kaydedenÂ Kaya, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:



"Kedilerimiz Ã§iftleÅŸtirilirken Ã¶zelliklerine bakÄ±lÄ±yor. En iyi Van kedisi Ã¶zelliklerini taÅŸÄ±yanlar Ã§iftleÅŸtiriliyor. Her dÃ¶nem merkezimizdeki yavru sayÄ±sÄ± deÄŸiÅŸmektedir ama bu yÄ±l geÃ§tiÄŸimiz tÃ¼m yÄ±llara gÃ¶re daha yÃ¼ksek olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Son deÄŸerlendirmelerimizi ise aralÄ±k ayÄ±nda yapacaÄŸÄ±z. Sadece bugÃ¼ne kadar ki en yÃ¼ksek doÄŸumlar olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz."