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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Eylül 2021 Çarşamba 10:35
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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Önce Vatan Gazetesi okurumuz, Duyguların Adresi seçkin şairimiz ve yazarımız Saliha İnan'ın değerli babası Gaziantep/Nizip doğumlu Ahmet oğlu Ahmet İnan bugün 21.09.2021 tarihinde vefat etmiştir

Merhum Ahmet İnan'ın cenazesi 22.09.2021 tarihinde öğle namazına müteakiben Yeşilkent Mezarlığı camisinde kaldırılacaktır

Şairimiz, Saliha İnan'ın babasına yazdığı '' BABAM '' adlı şiirinde sevgisini şöyle dile getirmiştir

'' B A B A M ''

Babam dediğim an gülüşü neşe inan

Babam dediğin an gönlümün şair'i her an

Babam dediğim an mutluluk her anım inan

Babam dediğim an gözyaşım dilhun inan

Babam dediğim an dünya serveti inan

Babam dediğim an anılar meyus inan

"Haddizatın Gönül ağacımdır Babamdı "

Saliha İnan

Haber:

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
VEFAT Ve BAŞSAĞLIĞISaliha İnan
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