VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Önce Vatan Gazetesi okurumuz, Duyguların Adresi seçkin şairimiz ve yazarımız Saliha İnan'ın değerli babası Gaziantep/Nizip doğumlu Ahmet oğlu Ahmet İnan bugün 21.09.2021 tarihinde vefat etmiştir
Merhum Ahmet İnan'ın cenazesi 22.09.2021 tarihinde öğle namazına müteakiben Yeşilkent Mezarlığı camisinde kaldırılacaktır
Şairimiz, Saliha İnan'ın babasına yazdığı '' BABAM '' adlı şiirinde sevgisini şöyle dile getirmiştir
'' B A B A M ''
Babam dediğim an gülüşü neşe inan
Babam dediğin an gönlümün şair'i her an
Babam dediğim an mutluluk her anım inan
Babam dediğim an gözyaşım dilhun inan
Babam dediğim an dünya serveti inan
Babam dediğim an anılar meyus inan
"Haddizatın Gönül ağacımdır Babamdı "
Saliha İnan
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Nihat İlikcioğlu
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