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Yapım onarım karşılığında kiraya verilecek

Lokanta, büfe, plaj işletmeciliği ile dalış eğitim ve MSS merkezi işletmeciliği yapım onarım karşılığında 20 yıllığına kiraya verilecek

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Mayıs 2021 Cuma 16:16
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Yapım onarım karşılığında kiraya verilecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Tarım Ve Oman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü - Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Zeus Mağarası ve Çevresinde İşletmeci Tarafından Yaptırılacak Büfelerin İşletmeciliği, İçmeler, Aydınlık, Kavaklı burun ve Karasu Koyları GBK Alanlarında İşletmeci Tarafından Bakım-Onarımı Yaptırılacak Kır Lokantası-Büfelerin ve Plajın İşletmeciliği, Dalış Eğitim ve MSS(Motorsuz Su Sporları) Merkezi İşletmeciliği İşi yapım onarım karşılığında 20 yıllığına kiraya verilecek.

İsteklilerin ilanda yer alan şartları yerine getirmemeleri gerekmekte olup ihaleyle ilgili detaylı bilgilere burada ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 28.05.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
YapımOnarımKiralamaMms MerkeziIşletmeYeni Çağrı
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