Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...

Yardıma gittiği deprem bölgesinde 29 yıl sonra asker arkadaşını buldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen Akın Özdemir, 29 yılın ardından afetzede olan asker arkadaşıyla bir araya geldi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 18:44
0 Okunma
Yardıma gittiği deprem bölgesinde 29 yıl sonra asker arkadaşını buldu
Adıyaman

Depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardım elini uzatan belediyelerden Ordu'nun Kabadüz Belediyesi de gıda, yakacak, temel ihtiyaçlar başta olmak üzere kente destek verdi.

Yardım çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman'a gelen 50 yaşındaki Özdemir de Edirne'de birlikte askerlik yaptığı 50 yaşındaki Cemal Daşdelen'i bulmak için araştırma yaptı.

Özdemir, bir yakını aracılığıyla 29 yıl sonra asker arkadaşına ulaşmayı başardı.

Musalla Mahallesi'nde hasar gören evlerinin karşısında ailesiyle çadırda kalan Daşdelen'i bulan Özdemir, arkadaşına her konuda destek olmaya çalışıyor.

Personeli olduğu Kabadüz Belediyesinin kentteki yardım faaliyetlerine katılan Akın Özdemir, AA muhabirine, yaşanan deprem sonrası Adıyaman'a geldiğini söyledi.

Burada yaşadığını bildiği ancak yıllardır görmediği asker arkadaşını bulmak istediğini belirten Özdemir, "Yemek dağıtırken çadırın orada bir akrabasına denk geldim. Telefon numarasına ulaştım. Kendisini aradım ve sonra 29 yıl sonra buluştuk. Elimizden gelen yardımı etmeye çalışacağız." dedi.

Buluşmalarının ardından bir araya gelerek sohbet ettiklerini anlatan Özdemir, "Çay içiyoruz ve eski anıları tazeliyoruz. 29 yıl kendisini sosyal medyada ve eski ev telefonundan da bulamadım. Bir tesadüf oldu. Buluşmamıza bu deprem bir vesile oldu." diye konuştu.

İki çocuk babası Cemal Daşdelen ise bir felaket yaşadıklarını, depremden sonra da çadırda yaşamaya başladıklarını dile getirdi.

Arkadaşıyla 29 yıl sonra bir vesileyle buluştuklarına dikkati çeken Daşdelen, "Bana çok fazla yardımı oldu. Her akşam arayıp, 'Bir eksiğiniz var mı?' diye soruyor. Böyle bir anı beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Bir deprem vesilesiyle yeniden buluştuk." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamandepremAskerarkadaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem günü doğum yapan anne, ilk sütünü afetzede bebeklere bağışladı
Deprem günü doğum yapan anne, ilk sütünü afetzede bebeklere bağışladı
Çam Dağı'nın etekleri açan ters lalelerle renklendi
Çam Dağı'nın etekleri açan ters lalelerle renklendi
Kars'ta göçmen kuşlar karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ta göçmen kuşlar karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans