Yaş Alanlar, Tai-Chi ile Denge Kuruyor

İSTANBUL- Şişli Belediyesi tarafından 23 Mart 2022'te hizmete açılan Yaşayan Ev’de gerçekleşen etkinliğe katılan yaş alanlara, doğru nefes alıp vücudu dengede tutmak için günlük uygulanmaları gereken temel hareketleri gösterdi.

Söz konusu etkinlikle ilgili bilgi veren Şişli Belediyesi Gerontolojik Hizmetler Birim Sorumlusu gerentolog Tuğçe Tıngır, Yaşayan Ev’in yaşlıların yaşam kalitesini arttırıp, yaşama aktif katılıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hizmete girdiğini belirttikten sonra şunları söyledi: “Burada 60 yaş üstü bireylere; psiko-sosyal, sağlıklı yaşlanma alanlarında danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hak ihlali yaşayan bireyler ise Yaşayan Ev bünyesindeki Yaşlı Hakları Merkezi’nden hukuki danışmanlık da alabiliyor.

Yaşlıların boş zamanlarını eğlenerek ve öğrenerek geçirecekleri Yaşayan Ev modelini daha da yaygınlaştıracağız. Tai-Chi ‘nin yaşlıların düşme riskini aza indirme, beden aktivitelerini dengeli yapmakla doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Türk Çin Kültür Derneği ile işbirliği halinde Tai-Chi programının ilkini başlattık. Önümüzdeki günlerde Dernekle başka etkinliklere de imza atmayı planlıyoruz.”

Türk Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı ise belediyelerle yıllardır uyguladıkları kültürel ve sosyal etkinliklere devam edeceklerini vurguladıktan sonra şöyle devam etti: “Dernek olarak başta belediyelerimiz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlardan gelecek iş birliği tekliflerine açığız. Kurulduğumuzdan bu yana kapımızı tüm belediyeler, kurum ve kuruluşlara açık tuttuk, bundan sonrasında da açık tutmaya devam edeceğiz.”

HABER: ERCAN AYDIN