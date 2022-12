"Yaşa Çocuk Derneği" nden anlamlı kahvaltı

2019 yılında kurulan “Yaşa Çocuk Derneği” iki temsilciliğe ulaştığı üçüncü yılında anlamlı bir kahvaltı düzenledi. İzmir Polisevi’ndeki kahvaltıdan önce Sponsorlar, Pulsar Akademi , Alaşehir Yunus Emre Derneği, İzmir Amerikan Koleji 1979 Mezunları , Akbıyık Et , Öz İkizler, Ametist Clinic, Kent Plus, Arkay Gıda, Kısmet Kırtasiye ,Yıldırımoğlu Nakliye, Can Digital, Karagöz Baklavaları teşekkür etti.