"Yaşa Çocuk Derneği" nden anlamlı kahvaltı

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2019 yılında kurulan “Yaşa Çocuk Derneği” iki temsilciliğe ulaştığı üçüncü yılında anlamlı bir kahvaltı düzenledi. İzmir Polisevi’ndeki kahvaltıdan önce Sponsorlar, Pulsar Akademi , Alaşehir Yunus Emre Derneği, İzmir Amerikan Koleji 1979 Mezunları , Akbıyık Et , Öz İkizler, Ametist Clinic, Kent Plus, Arkay Gıda, Kısmet Kırtasiye ,Yıldırımoğlu Nakliye, Can Digital, Karagöz Baklavaları teşekkür eden Başkan Selma Özdemir, amaçlarının Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi’nde yatan ihtiyaç sahibi çocuklara yardım olduğunu belirterek “2019 yılında kurduğumuz derneğimiz hepinizin destekleri ile çok şükür 3 yıl içinde Karşıyaka Yerleşke ve Bornova olarak 2 temsilciliğe ulaştık, Amacımız öncelikli olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisinde yatan ve tedavileri için farklı illerden uzak ilçelerden gelen ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmaktır” diye konuştu.

Başta Anne mutfağı olmak üzere, bez, mama, ilaç, tıbbi malzemeler, çocukların ameliyat masrafları, nakilleri için gerekli olan maddi ihtiyaçları, protezleri, ameliyat sonrası gerekli olan kaskları, yürüteçleri, tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi gereksinimlerini karşılamanın yanında çalışmaların devam ettiğini belirten Özdemir “hastaneye T.V., Anne mutfağına buzdolabı, bulaşık makinesi, K.İ.T.’e çamaşır makinası ve kurutma makinası, mikrodalga fırın, odalara mini buzdolabı, erzak kartı dağıtımı, belirli günlerde giysi yardımı bu süreçte yaptıklarımız. Ayrıca dini ve milli bayramlarda evlerine ulaşarak erzak ve sizlerin kurban bağışlarından sağladığımız etleri dağıtmayı da yaptıklarımıza ilave edilebiliriz, Biz tüm bu yardımları nasıl mı yapıyoruz? Tabii sizlerin destekleri, bizlere inanıp güvenmesi ile. Bir telefon ile hemen yanımızda oluveren siz değerli dostlarımızın bizlere olan inançları güç veriyor. Muhtarlarımızdan Alaşehir’e kadar uzanan gönüllüler listemizde yer alan tüm dostlarla bu yolda ilerliyoruz. Peki, biz nasıl çalışıyoruz? Fedakâr ve cefakâr değerli yönetim kurulu üyelerimiz, üyelerimiz ve gönüllülerimizin desteği ile daima dokunmadığımız hiçbir çocuk kalmasın diyor ve hepimiz tek yürek olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Çıktığımız bu kutlu yolda beni yalnız bırakmayan değerli yönetim kurulu üyelerimize ve bizleri bu günde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim, iyi ki varsınız “ diyerek konuşmasını tamamladı.

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