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"Yaşa Çocuk Derneği" nden anlamlı kahvaltı

2019 yılında kurulan “Yaşa Çocuk Derneği” iki temsilciliğe ulaştığı üçüncü yılında anlamlı bir kahvaltı düzenledi. İzmir Polisevi’ndeki kahvaltıdan önce Sponsorlar, Pulsar Akademi , Alaşehir Yunus Emre Derneği, İzmir Amerikan Koleji 1979 Mezunları , Akbıyık Et , Öz İkizler, Ametist Clinic, Kent Plus, Arkay Gıda, Kısmet Kırtasiye ,Yıldırımoğlu Nakliye, Can Digital, Karagöz Baklavaları teşekkür etti.

06 Aralık 2022 Salı 20:33
"Yaşa Çocuk Derneği" nden anlamlı kahvaltı

HABER MERKEZİ

2019 yılında kurulan “Yaşa Çocuk Derneği” iki temsilciliğe ulaştığı üçüncü yılında  anlamlı  bir kahvaltı düzenledi.  İzmir Polisevi’ndeki kahvaltıdan  önce Sponsorlar,  Pulsar Akademi , Alaşehir Yunus Emre Derneği, İzmir Amerikan Koleji 1979 Mezunları , Akbıyık Et , Öz İkizler, Ametist Clinic, Kent Plus,  Arkay Gıda, Kısmet Kırtasiye ,Yıldırımoğlu Nakliye, Can Digital, Karagöz Baklavaları teşekkür eden Başkan Selma Özdemir,  amaçlarının  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi’nde yatan  ihtiyaç sahibi çocuklara yardım  olduğunu belirterek “2019 yılında kurduğumuz derneğimiz hepinizin destekleri ile çok şükür 3 yıl içinde  Karşıyaka Yerleşke ve Bornova olarak 2 temsilciliğe ulaştık, Amacımız öncelikli olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisinde yatan ve tedavileri için farklı illerden uzak ilçelerden gelen ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olmaktır” diye konuştu.

Başta Anne mutfağı olmak üzere, bez, mama, ilaç, tıbbi malzemeler, çocukların  ameliyat masrafları, nakilleri için gerekli olan maddi ihtiyaçları, protezleri, ameliyat sonrası gerekli olan kaskları, yürüteçleri, tekerlekli sandalye, hasta yatağı gibi gereksinimlerini karşılamanın yanında  çalışmaların devam ettiğini belirten Özdemir “hastaneye T.V., Anne mutfağına buzdolabı, bulaşık makinesi, K.İ.T.’e çamaşır makinası ve kurutma makinası, mikrodalga fırın, odalara mini buzdolabı, erzak kartı dağıtımı, belirli günlerde giysi yardımı bu süreçte yaptıklarımız. Ayrıca dini ve milli bayramlarda evlerine ulaşarak erzak ve sizlerin kurban bağışlarından sağladığımız etleri dağıtmayı da yaptıklarımıza ilave edilebiliriz, Biz tüm bu yardımları nasıl mı yapıyoruz? Tabii sizlerin destekleri, bizlere inanıp güvenmesi ile. Bir telefon ile hemen yanımızda oluveren siz değerli dostlarımızın bizlere olan inançları  güç veriyor. Muhtarlarımızdan Alaşehir’e kadar uzanan gönüllüler listemizde yer alan tüm dostlarla bu yolda ilerliyoruz. Peki, biz nasıl çalışıyoruz? Fedakâr ve cefakâr değerli yönetim kurulu üyelerimiz, üyelerimiz ve gönüllülerimizin desteği ile daima dokunmadığımız hiçbir çocuk kalmasın diyor ve hepimiz tek yürek olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Çıktığımız bu kutlu yolda beni yalnız bırakmayan değerli yönetim kurulu üyelerimize ve bizleri bu günde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim, iyi ki varsınız “ diyerek konuşmasını tamamladı.

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YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Yaşa Çocuk DerneğiKahvaltı
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