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Yasak dinlemeyen motokuryeler mezarlıktaki yaya yolunu kullanıyor

Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki yaya yolunu, 'Motosikletliler giremez' yazılı uyarı tabelalarına rağmen kullanmayı sürdüren motosiklet sürücüleri, tehlikeye neden oluyor.

03 Temmuz 2022 Pazar 13:45
Yasak dinlemeyen motokuryeler mezarlıktaki yaya yolunu kullanıyor

İSTANBUL, (DHA)

Motosiklet sürücülerinin kestirme yol olarak yaya yoluna girmeleri, çevredeki insanların tepkilerine neden oldu. Bölge esnafı Uğur Sadıç, "Motorcuların arka yoldan dolaşması gerekiyor ancak, Karacaahmet tarafına çıkmak için, kestirme olsun diye bu güzergâhı kullanıyorlar. İnsanlar bu yolu, pazar yolu olarak kullanıyor, yürüyüş yolu burası. Çocuklar da geçiyor. Motorları da genelde gençler kullandığı için çok hızlı geçiyorlar. İnsanlar da bu yüzden çok rahatsız. Burada devamlı kaza oluyor" dedi.

DHA

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