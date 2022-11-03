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YaÅŸama geÃ§ kalmak yerine birlikte engeli aÅŸmak iÃ§in

Beyaz baston hatÄ±ralar sohbetimiz iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki gÃ¼n ve saatte buluÅŸmamÄ±z olacak sizlerde buyrunuz lÃ¼tfen.Â 

03 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 17:56
YaÅŸama geÃ§ kalmak yerine birlikte engeli aÅŸmak iÃ§in

ASLI M. SARI

Ä°ZMÄ°R

DeÄŸerli basÄ±nÄ±mÄ±zÄ±n, gÃ¼zide temsilcileri.
GiriÅŸimci, engelli, iÅŸ, insanlarÄ± derneÄŸi olarak sosyal iletiÅŸim buluÅŸmamÄ±za ve beyaz baston ile tanÄ±ÅŸma etkinliÄŸimize hoÅŸgeldiniz.Â 
Biz gÃ¶rmeyenlerin hayatta yÃ¼rÃ¼me hÃ¼rriyetimizin baÅŸrol oyuncusu olan beyaz bastonumuz dÃ¼nya Ã¼zerinde her noktada tanÄ±nan ve gÃ¶rme engelli yÃ¼rÃ¼me aracÄ± olarak bilinen nesnedir.Â 
Elbette Ã¶zgÃ¼r olabilmenin bir sevdasÄ± ve bir de cefasÄ± vardÄ±r.Â 
Bu sevdaya sahip gÃ¶rme engelli cefasÄ±nÄ± ise bastonuna yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirler de dile getiriyor.Â 
Bizimle doÄŸru iletiÅŸim kurabilmek iÃ§in var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle BaÄŸÄ±rmanÄ±z gerekmiyor elbette.
Ya da bize sormanÄ±z soruyu yanÄ±mÄ±zdakine sormanÄ±zda gerekmiyor.Â 
Sosyal buluÅŸmalarÄ±mÄ±z bizi doÄŸru tanÄ±manÄ±z ve bizimle gÃ¼zel iletiÅŸim kura bilmeniz iÃ§in bir CabamÄ±zdÄ±r.Â 
Engele takÄ±lÄ±p yaÅŸama geÃ§ kalmak yerine birlikte engeli aÅŸmak ya da gÃ¼zel gÃ¼nleri paylaÅŸmak iÃ§in buyurunuz!Â 

Ben senin ile her gÃ¼n yeniden tanÄ±ÅŸmaya hazÄ±rÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ her insanÄ±n her anÄ± birbirinden farklÄ±dÄ±r amacÄ±mÄ±z doÄŸru iletiÅŸim kura bilmeyi birlikte baÅŸarmak.
Beyaz baston hatÄ±ralar sohbetimiz iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki gÃ¼n ve saatte buluÅŸmamÄ±z olacak sizlerde buyrunuz lÃ¼tfen.Â 
Onur mahallesi, kÄ±zÄ±lcÄ±k Sokak, no sekiz B sevgi yolu, BalÃ§ova Ä°zmir.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

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