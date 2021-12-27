YENİ YILA HİVA ATELİER’İN RENKLERİYLE MERHABA DEDİLER

DİNÇER KARACALAR

4 yıl önce Dilara Ertan tarafından kurulan Hiva Atelier ilk olarak Nişantaşı’nda bir pop up store’da ürünlerini tanıttı. Ayrıca tasarım festivallerinde de yer alarak hemen her kesimden müşteriye ulaşarak bilinirliğini giderek arttırdı. Ardından en büyük adım olan Vakko geldi. Vakko ile yapılan anlaşmanın ardından Vakkorama’nın 17 mağazasında çanta severlerin dikkatini çekmeye devam etti. İngiltere’de Wolf & Badger markası ile anlaşan tasarımcı Dilara Ertan Hiva Atelier’in İngiltere ve Amerika’da satışlarını halen sürdürmektedir. Beymen’de ise Beymen Vadi İstanbul ve Beymen.com üzerinden Hiva Atelier’in satışları devam etmektedir. El işçiliğinin tasarımla buluştuğu benzersiz çanta modellerini görebileceğiniz Hiva Atelier Nişantaşı Showroom’unda renkleri ile trend olan geniş bir yelpaze ile müşterilerine hizmet veriyor.

Dilara Ertan Hiva Atelier Nişantaşı’ndaki showroom’unda yılın en keyifli yılbaşı partilerinden birine ev sahipliği yaparak yeni koleksiyonunu da tanıttı. Davete pek çok tanınmış isim katıldı.

Davete katılanlar; Alegra Levi, Pelin Batu, Betül Demir, Yeşim Dalgıçer, Prof.Dr.Hilal Mocan, Ebru Sanver, Prof.Dr.Arzu Kunt, Dr.Şükran Berker, Yasemin Bozkurt, Berna Mıçı, Aslıhan Egemen, Beyza Atalay, Öykü Aydınoğlu, Elif Akyazıcı Girgin, Berra Ateş, Başak Oral, Feza Fırat, Seçil Kırbaş Aksu, Alaz Sağlam, Volkan Karakaş, Kürretülayn Matur, Serap Tibuk, Arzu Özal, Selda Gamzeli, Neslihan Kozanoğlu, Jülide Önengüt, Av.Gülgün Çavuşoğlu, Gonca Aksu…