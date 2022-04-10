Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.393,39
ALTIN
923,44
DOLAR
14,74
STERLİN
19,25
EURO
16,10
Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Tekniker Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 24...
Gelir İdaresi Başkanlığına 27 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığına 27...
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 Avukat Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 11...
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı...

Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi

MARDİN'in Derik ilçesinde zeminindeki çökme nedeniyle eğim oluşan 42 metre uzunluğundaki minare, 5 günde bölümler halinde kesilip parçaları da vinçle indirilerek yıkıldı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
10 Nisan 2022 Pazar 12:30
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi

(Mardin), (DHA)-
Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi camisinin 8 ay önce yapılan 42 metre uzunluğundaki minaresinde zemindeki çökme nedeniyle eğim oluştu. Eğimi fark eden muhtar Faruk Kızıl, minarenin yıkılma ihtimaline karşı çevresindeki evleri tahliye ederek, durumu kaymakamlık ve belediyeye bildirdi. Bunun üzerine minarenin yıkımı için Gaziantep'ten bir ekip getirildi. Çevresinde evler olduğu için minarenin normal yıkım yerine parça parça kesilmesine karar verildi. Bu tür yıkımlar için getirilen özel testere tarafından bölümler halinde kesilen ve parçaları da vinçle indirilen minarenin 5 günün sonunda yıkımı tamamlandı. Yıkımı yapan ekipten Ahmet Yıldız, bu yöntemle herhangi bir yere zarar vermeden, minareyi keserek aşağı indirdiklerini söyledi. 

'ÇOK TEHLİKE ARZEDİYORDU' 

Muhtar Faruk Kızıl, minareyi 8 ay önce köylülerle beraber kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"1 ay önce bir çökme meydana geldi. Durumu yetkililere bildirdim. Kaymakam beyin yanına gittim, durumu izah ettim. Allah razı olsun elinden gelen ne varsa yaptı. Minarenin çevresinde evler olduğu için çok tehlike arz ediyordu. Kaymakam bey minarenin yıkılması için Gaziantep’ten ekip getirdi. Minaremiz 42 metre uzunluğunda ve betondan yapılmış. Çevredeki evleri tahliye ettik. Bir önceki minaremiz 11 metre uzunluğunda sacdan yapılmıştı, yeni minareyi yaptıktan sonra o minareyi yıktık ama bu beton minare de kısmet olmadı." 

Cami imamı Halil Kara da yaklaşık 1 ay önce sabah uyandığında minarenin yamuk durduğunu fark ettiğini ifade ederek, "Etrafına baktığımda zeminde çatlaklıkları gördüm. 8 yıldır buradayım camimizin minaresini yaklaşık 8 ay önce yaptık. Uzunluğu 42 metreydi. Zeminde kaymalar oldu, çatlamalar oldu. O yüzden minareyi yıkmak zorunda kaldık. Yıkımda emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mahalleli de ölüm ya da yaralanmalara sebep olacak bir olay meydana gelmeden minarenin yıkılmasıyla rahatladıklarını söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yıkılma TehlikesiMinareKesildiDerikMardinYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelbahçe Düşünür Koleji ve İzbilim Koleji öğrenci veli ve öğretmenleri İzmir’de misafir etti.
Güzelbahçe Düşünür Koleji ve İzbilim Koleji öğrenci veli ve öğretmenleri İzmir’de misafir etti.
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
"45 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşadım"
"45 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşadım"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans