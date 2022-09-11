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Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı

Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin bir vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı. Kaza nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu yaklaşık 5 saat ulaşıma kapandı. Yolculara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yozgat Valisi Vali Ziya Polat, , "Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok" dedi.

11 Eylül 2022 Pazar 16:38
Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı

YOZGAT, (DHA)

Yerköy Tren Garı'ndan saat 24.00'te hareket eden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonu, yaklaşık yarım saat sonra sonra Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı. İkinci vagondaki yolcular arka vagonlara alınarak tren başka bir lokomotifle tekrar Yerköy Tren Garı'na çekildi. Daha sonra trendeki yolculara kumanya dağıtıldı.

Yozgat Valisi Vali Ziya Polat, Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da gara gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Polat, yolculara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Devlet demir yollarındaki arkadaşlarımızın olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Biz treni Yerköy istasyonumuza çektik. Malatya'ya giden bir trenimizdeki yolcularımızı da burada misafir ediyoruz. Devletimizin tüm imkanları vatandaşımızın hizmetinde. Allah beterinden korusun" dedi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 5 saat ulaşıma kapanan Ankara-Kayseri hattı, TCDD ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

DHA

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