Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1560
ALTIN
402.858
DOLAR
6.9885
STERLİN
9.7897
EURO
8.4713
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
15 sözleşmeli personel alacak
15 sözleşmeli personel alacak
20 adet taşınmaz kiraya verilecek
20 adet taşınmaz kiraya...
Havalimanlarındaki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak
Reklam ihalesi yapılacak

Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklığı, eksi 15 dereceye kadar düşerken, binaların çatılarında uzunlukları 6 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Şubat 2021 Pazartesi 09:48
0 Okunma
Yüksekova'da 6 metrelik buz sarkıtları

Yüksekova’da kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı. Geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi, hayatı olumsuz etkilerken, binaların çatılarında ise boyları 6 metreye kadar uzanan buz sarkıtları oluştu. 

Öte yandan soğuk hava ve buzlu yolları eğlenceye dönüştürenler de oldu. Tepelik mevkisinde bulunan Esenyurt Mahallesi'nde yaşayan çocuklar ve gençler, evlerinden getirdikleri metal sini, naylon branda ve kızaklar ile buz pistine dönüşen alanlarda kaymanın mutluluğunu yaşadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YüksekovaHakkariKarKışBuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
Bayramiç Barajı'nı zehirli zirai ilaç atıkları tehdit ediyor
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
DİNÇER KARACALAR'LA VİTRİN NOTLARI
Amatör balıkçı, oltayla 173 santim boyunda orkinos yakaladı
Amatör balıkçı, oltayla 173 santim boyunda orkinos yakaladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans