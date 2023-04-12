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Yürüdükçe ödül kazandıran ‘Yürü be İstanbul’ projesi

Teknoloji devi Samsung, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, İstanbulluları yürüyüş yapmaya teşvik edecek bir yarışmayı hayata geçirdi

12 Nisan 2023 Çarşamba 17:27
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Yürüdükçe ödül kazandıran ‘Yürü be İstanbul’ projesi

İSTANBUL- Samsung ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından hayata geçirilen ve 16 Nisan tarihine kadar devam edecek ‘Yürü be İstanbul’ yarışması iş birliği, İstanbullulara yürüdükçe ödül kazandırıyor.

İstanbulluları yürüyüş yapmaya teşvik eden proje kapsamında, ‘Yürü Be İstanbul’ uygulamasını cep telefonlarına indiren kullanıcılar, günün 4 farklı saat diliminde yarışma şansı buluyor, diledikleri saatte yürüyüp ödül kazanma şanslarını arttırıyorlar.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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