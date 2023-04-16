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Yüzüne kızgın yağ dökülen 3 yaşındaki Leyla, deri nakliyle sağlığına kavuştu

Hatay'da ateşin üstündeki kızgın yağın dökülmesi sonucu yüzünün ve vücudunun sol kısmı yanan 3 yaşındaki Leyla el-Nimir, bir hayırseverin desteğiyle Antalya'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

16 Nisan 2023 Pazar 17:23
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Yüzüne kızgın yağ dökülen 3 yaşındaki Leyla, deri nakliyle sağlığına kavuştu
Antalya

İdlib'te yaşayan ve ailesiyle geçici olarak Hatay'ın Antakya ilçesine yerleşen Suriye uyruklu Leyla'nın, 9 ay önce ateşin üstündeki kızgın yağın dökülmesi nedeniyle yüzü ve vücudunun sol kısmında yanık oluştu.

Küçük kızın tedavi gördüğü Antakya ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gördüğü için boşaltıldı.

Depremde evlerini de kaybeden ve maddi imkansızlık yaşayan Leyla ve ailesinin yardımına Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (AHMİMDER) yetişti.

Sol gözü hiç kapanmayan ve yemek yemekte zorlanan çocuk, AHMİMDER Başkanı Ayşegül Aksu'nun ulaştığı bir hayırseverin masrafları karşılaması sayesinde Antalya'da özel bir hastanede ameliyat edilerek, sağlığına kavuşturuldu.

"Leyla'nın gözü ve boynu tamamen düzeldi"

Dernek Başkanı Aksu, yanık çocukların tedavisi için çalıştıklarını söyledi.

Leyla'nın üzerine kaynar zeytinyağı döküldüğünü, sol tarafının komple yandığını belirten Aksu, "Çocuğun gözü aşağıya doğru çekildiği için gözünü kapatamıyordu ve açık uyuyordu. Boyun ve dudak hareketlerini de tam anlamıyla yapamıyordu. Leyla'nın annesi de sosyal medya üzerinden bana ulaştı, 'Benim çocuğuma da yardım olabilir misin?' diye. Biz de çocuğumuza yanık bası giysisi vermek için Antakya'ya gittik ve Leyla için çalışmaya başladık." dedi.

Ailenin, Kahramanmaraş merkezli depremde evini kaybettiği ve Antakya'daki hastanenin de boşaltılması nedeniyle tedavinin yapılamadığını dile getiren Aksu, çocuğun videosunu sosyal medyadan paylaştığını ve bir hayırseverin tedavi masraflarını karşıladığını anlattı.

Çocuğu ameliyatı için Antalya'ya getirdiklerini belirten Aksu, "Çok şükür bir çocuğumuzun daha tedavisini bitirdik. Leyla'nın gözü ve boynu tamamen düzeldi, dudak kısmındaki o sola doğru yatık tamamen onarıldı. Çok şükür, güzel bir ameliyat oldu." diye konuştu.

Yanık tedavisi görmesi gereken ve imkanı olmayan çocukların ailelerinin sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını anlatan Aksu, bir yılda çeşitli nedenlerle yanan 500'den fazla çocuğun tedavisine vesile olduklarını vurguladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Estetik Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Uzmanı Yılmaz Geyik de yanık dokunun, normal dokuya göre daha sert olduğunu ve çekilmeler nedeniyle çocuğun boynunu rahat hareket ettiremediğini belirtti.

Hastaya bacağından alınan derinin nakledildiğini vurgulayan Geyik, "Kaynar yağ yüz ve vücutta tahribata neden olmuştu. Çocuğun sol gözünde, dudağında ve boynunda problemler vardı. Deri nakliyle sağlığına kavuştu ama çocuk küçük olduğu için ameliyatlar devam edecek." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KızgınyağYüzameliyatı
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