Haber: Mert Osman Erman

Bu, yapay zekanın güvenliğini test etmeyi ve bu testlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı içerecek.

Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft ve OpenAI'den temsilciler, ABD Başkanı Joe Biden ile bu duyuruyu yapmak üzere bir araya geldi.

Teknolojinin yetenekleriyle ilgili bir dizi uyarının ardından böyle bir adım atıldı.

Şirketlerin araçlarını geliştirdikleri hız, özellikle 2024 ABD başkanlık seçimlerine yaklaşılırken dezinformasyonun yayılma endişelerini tetikledi.

"Ciddiyetle ve tehditlere karşı uyanık olmalıyız, bu teknolojilerin, demokrasimize ve değerlerimize zarar verebilecek - vermeyecek ama verebilecek - tehditleri ortaya çıkma eğilimindedir," dedi Başkan Joe Biden Cuma günü yaptığı açıklamada.

Çarşamba günü, Meta adlı şirketin, Facebook'un ana şirketi, kendi yapay zeka aracı olan Llama 2'yi duyurduğu açıklandı.

Meta'nın küresel işler başkanı Sir Nick Clegg, BBC'ye "hevesin, teknolojinin önüne geçtiğini" söyledi.

Cuma günü imzalanan anlaşmanın bir parçası olarak, şirketler şunları kabul etti:

Yapay zeka sistemlerinin, yayınlamadan önce iç ve dış uzmanlar tarafından güvenlik test edilmesi.

Yapay zekayı tanıyabilecekleri su işareti uygulayarak insanların bilgilendirilmesini sağlamak.

Yapay zeka yeteneklerini ve sınırlamalarını düzenli olarak halka açıklamak.

Önyargı, ayrımcılık ve gizliliğin ihlali gibi riskleri araştırmak.

Beyaz Saray, insanların çevrimiçi içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını anlamasının kolay hale gelmesini hedeflediğini ekledi.

"Bu ciddi bir sorumluluktur, doğru yapmamız gerekiyor," dedi Bay Biden. "Ve aynı zamanda inanılmaz, inanılmaz bir potansiyel olumlu tarafı var."

AI tarafından oluşturulan içerikler için su işaretleri, Avrupa Birliği Komiseri Thierry Breton'un OpenAI CEO'su Sam Altman ile Haziran ayında San Francisco ziyareti sırasında tartıştığı konular arasındaydı.

Breton, onu ve Bay Altman'ı içeren bir video klibi içeren bir tweet'te "su işaretleri konusundaki görüşmelerimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyorum" diye yazdı.

Video klibinde Bay Altman, OpenAI'nin su işaretleriyle ilgili yaptığı çalışmaları "çok yakında göstermeyi" çok istediğini söyledi.

Cuma günü imzalanan gönüllü önlemler, ABD'de yapay zeka etrafında daha güçlü düzenlemelere doğru bir adım olarak nitelendirilebilir.

Yönetim, ayrıca bir başkanlık emri üzerinde çalıştığını açıkladı.

Beyaz Saray, ayrıca, yapay zekanın gelişimi ve kullanımını yönetecek uluslararası bir çerçeve oluşturmak için müttefiklerle çalışacağını belirtti.

Teknolojinin uyarıları, yanlış bilgi üretmek ve toplumu destabilize etmek için kullanılabileceğini ve hatta insanlığa varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğini içerir - ancak bazı öncü bilgisayar bilimcileri kıyametvari uyarıların abartıldığını söyledi.