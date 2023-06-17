İSTANBUL- Doğan Holding ve UNICEF’in iş birliğinde hayata geçirilen ve çocuklara sevgi, topluma katkı ve saygı gibi evrensel değerlerin önemini kavratmayı amaçlayan yeni oyunun tanıtımı yapıldı.

‘Değer Çarkı’ oyunu, önümüzdeki üç yılda sosyal beceri gelişimlerine katkıda bulunarak en az 5 milyon çocuğa fayda sağlayacak. Değer Çarkı, 7-10 ve 11-14 olmak üzere iki farklı yaş grubuna hitap eden; okulda, gençlik ve toplum merkezlerinde, arkadaşlar ve aile üyeleri ile oynanabilen interaktif bir grup oyunu.

Çocuklar oynayarak öğrenirken; öğretmenler, ebeveynler ve faaliyet kolaylaştırıcıları Değer Çarkı’nı bir eğitim aracı olarak kullanabiliyor. Dürüstlük, nezaket, etik ve eşitlik gibi değerleri öne çıkaran Değer Çarkı, kapsayıcı, sürdürülebilir ve değer odaklı bir toplum inşa etme ihtiyacının anlaşılmasına katkıda bulunuyor.

Değer Çarkı birçok dilde oynanabilir olacak ve Doğan Holding, çatışma ve diğer krizlerden etkilenen bölgelerde dağıtılmak üzere 150.000 oyun seti bağışlayacak. UNICEF, oyunu, çocukların sosyal becerilerini güçlendirmek için yenilikçi bir araca dönüştürme hedefiyle farklı bağlamlara uyarlayacak.

Doğan Holding, bireysel değerlerin evrensel değerlerle bağını keşfederek toplumdaki ayrışma ve kutuplaşma eğilimlerini ortadan kaldırmak amacıyla 2016 yılında Ortak Değerler Hareketi’ni başlattı ve bu hareket, değer odaklı ve kolektif gelişim projeleri geliştirmeye devam ediyor. Bu projelerden ilki olan “Değer Taşı” oyun projesi, ortak değerleri ve hayalleri birlikte konuşmanın herkes için iyi olacağı düşüncesinden hareketle 16 üzeri yaş grubu için tasarlandı ve liselerde, üniversitelerde, iş dünyasında ve sivil toplum kuruluşlarında 25.000 kişiye ulaştı. Hareketin bir diğer önemli kilometre taşı olarak da ‘Değer Çarkı’ ve Doğan Holding bu kez dünyanın farklı yerlerindeki çocuklara ulaşmak için UNICEF ile ortaklık kuruyor.

HABER: METE YILMAZ