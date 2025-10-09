ANKARA (AA) - Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) 'Yenilenebilir Enerji: Cinsiyet Perspektifi' raporuna göre, yüzde 32'lik bu oran diğer enerji sektörlerine kıyasla daha yüksek olsa da 2019'da yapılan ilk cinsiyet analizinden bu yana değişmedi.

Rapora göre, bu durum, yıllar içinde kadınların temsili konusunda anlamlı bir ilerleme kaydedilmediğini doğruluyor.

Kalıcı ilerleme eksikliğini gidermek için etkili önlemler alınması çağrısında bulunan IRENA, daha büyük çaplı cinsiyet eşitliği sağlanmadan enerji dönüşümünün adil ve sürdürülebilir olamayacağı, bunun da iş gücü sıkıntılarına ve farklı bakış açılarının eksikliğine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Rapora göre, en geniş fark, üst düzey yönetim pozisyonlarında görüldü. Bu pozisyonlarda kadınların oranı yalnızca yüzde 19 olurken kadınların idari görevlerde çok daha iyi temsil edildiği belirlendi. Bu alanda iş gücünün yüzde 45'ini oluşturan kadınların payının, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanındaki pozisyonlarda yüzde 28'e düştüğü tespit edildi.

En düşük oran yüzde 22 ile genellikle teknik sertifikalar, mesleki eğitim veya çıraklık gerektiren mesleklerde, örneğin montajcılar, makine operatörleri, elektrikçiler ve inşaat işçileri arasında görüldü.

Raporda görüşlerine yer verilen IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, yenilenebilir enerji sektöründe cinsiyet eşitliğinin ilerlemesinin sağlam verilere, hedefe yönelik politika müdahalelerine ve tüm paydaşların aktif işbirliğine bağlı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Analizimiz, bu bilgi eksikliğini dolduran türünün tek örneğidir. Ne yazık ki fosil yakıt sektörlerine kıyasla daha iyi performans göstermesine rağmen kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştır. Sektörün hala yapması gereken çok iş var. Enerji dönüşümünün tüm potansiyelini gerçekleştirmek için, kadınlar yenilenebilir enerjiye dayalı geleceğin şekillendirilmesinde eşit ortaklar ve liderler olarak tanınmalıdır.'

Muhabir: Gülşen Çağatay