Antalya

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tütüncü oyunu kullandı

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, eşi Ayşe Tütüncü ile Kepez ilçesi Dokuma Özgürlük Mahallesi'ndeki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokuluna geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Tütüncü, "1344" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, seçimlerin Antalya'ya, demokrasi kültürüne, Türk demokrasisine hayırlı, uğurlu olmasını diledi.





Yarından itibaren 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerin belirleneceğini dile getiren Tütüncü, şunları söyledi:

"Yeni süreçte şehirlerimizi idare edecek, yerel yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Eşimle birlikte vatandaşlık vazifemizi yerine getirdik. 80 gün boyunca sevgi dolu bir kampanyayı yürüttük. Bu kampanya kapsamında da hemşehrilerimize anlatacağımız her şeyi anlattık adaylar olarak. Bugün karar günü ve kararda aziz milletimizin olacak. Onların verdiği karar başımızın, gözümüzün üstüne olacak. Onlar en iyi şekilde takdir edip, en iyi şekilde kararları vereceklerdir, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi."

Seçimden Antalya'nın, Türkiye'nin, sevginin, barışın, kardeşliğin kazançlı çıkmasını temenni eden Tütüncü, kampanya sürecinde de çalışan basın mensuplarına teşekkür etti.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Böcek, oyunu kullandı

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, oy kullanmak için Bedriye Bileydi İlkokulu'na oğlu Gökhan Böcek ile geldi. Böcek, 1184 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanmak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Böcek, gazetecilere, "Ülkemiz, Antalya'mız için son derece önemli bir mahalli idareler seçimlerimiz var. Öncelikle ülkemizde 61 milyonun üzerinde seçmenimiz var. Antalya'mızda 6 bin 66 sandığımız var. 1 milyon 925 bin 935 seçmenimiz var. 913 mahallemizde, 19 ilçemiz ve bir de büyükşehrimiz olmak üzere, bütün vatandaşlarımız özgürce demokrasi inancıyla oylarını kullanacaklar." dedi.

Böcek, seçim çalışması sırasında araçlardan yapılan müzik sesiyle rahatsız ettiği vatandaşlardan özür dilediğini vurgulayarak, yerel seçimde ellerinden geldiğince, kırmadan dökmeden Türkiye ve Antalya için her yerde çalıştıklarını belirtti.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileğinde bulunan Böcek, "Atamızın 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' dediği güzel Antalya'mızda vatandaşlarımız, layık olduğu, kendilerini yönetmek isteyen kişiyi, kişileri mahallesinde muhtarlarını ve azalarını, ilçesinde, ilçe belediye başkanlarını seçecektir." diye konuştu.