ISTANBUL (AA) - AirCar Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Altunbozar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek ve iki kişilik olmak üzere iki araç üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Tek kişilik araçlarının testlerinin tamamlandığını belirten Altunbozar, bu aracın çift kişiliğe göre üretiminin daha kolay ve uygun bütçeli olduğunu kaydetti.

Altunbozar, 2026'da tek kişilik 25 uçan arabanın teslimatını yapmayı planladıklarını dile getirerek, satışının 2026'nın başında başlayacağını ifade etti.

Tek kişilik uçan arabanın 115 kilogram ağırlığında olduğunu anlatan Altunbozar, batarya seçeneğine göre 40 kilometreye kadar uçuş yapabildiğini bildirdi.

Altunbozar, aracın ortalama 60 kilometre hızla 30-40 dakika arası uçabildiğine dikkati çekerek, 'Çoğunlukla insanlar bu sınıftaki araçları eğlence ve eğitim amaçlı kullanıyor. Yarım saatte şarj olabiliyor. Tek kişilik versiyonda bataryalar modüler olduğu için değiştirerek kullanılabiliyor.' diye konuştu.

'İnsanlar bireysel olarak bu uçakları alıp uçurabilir'

Tek kişilik uçan arabanın iki kişiliğe geçişi de hızlandıracağını vurgulayan Altunbozar, şunları kaydetti:

'İki kişilik aracın 2027'de teslim edilecek 100 adetinin ön satışına çıktık ve reklam yapmamamıza rağmen satış bir hafta içinde 100 adete ulaştı. Beklediğimizin üzerinde bir taleple karşılaştık. Havacılıkta bir haftada 100 adet satılan bir hava aracı yok, bu talep bir dünya rekoru.'

Altunbozar, 2028'de teslimatı yapılacak 300 adet iki kişilik aracın ön satışının da başladığını belirterek, ön satışların üretim planlaması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Ön satışa gösterilen ilginin insanların bu araçları ne kadar beklediğini gösterdiğine işaret eden Altunbozar, 'Ön siparişlerin çoğu Türkiye'den geldi. Türkiye'den web sitemize giren her 100 kişiden biri ön sipariş vermiş. Böyle bir araç için yüzde 1 büyük bir metrik. Türkiye'nin yanı sıra İrlanda, Katar, Almanya, ABD'den de siparişler aldık. ' diye konuştu.

Altunbozar, ABD'de iki kişilik uçakların çok yaygın olduğunu dile getirerek, insanların bu uçakları araba alır gibi aldığını ve kullandığını söyledi.

ABD'de yapılan regülasyon değişikliğiyle iki kişilik tüm uçakların hafif spor uçağı kategorisine alındığına dikkati çeken Altunbozar, 'Bu araçlar Türkiye'de de hafif uçak sınıfına giriyor. İnsanlar bireysel olarak bu uçakları alıp uçurabilir. 80 kilometre menzili bulunan iki kişilik AirCar, 130 kilometre/saat maksimum uçuş hızına ulaşabilecek. Yüzde 100 elektrikli olan AirCar'ın 250 kilogram taşıma kapasitesi bulunuyor.' dedi.

'Helikopter pistlerinden veya uygun bir evin bahçesinden kalkıp inebilir'

Eray Altunbozar, iki kişilik uçağı alan kişilerin öncelikle hafif spor uçağı pilotaj eğitimi alması gerektiğini vurgulayarak, '45 saat yer, 30 saat uçuş eğitimini alan birisi uçakları uçurabiliyor. Bu eğitimi Türkiye'de veren kurumlar da var. Bu eğitim kuleyle nasıl konuşulacağından uçağın kullanımına kadar her şeyi kapsıyor.' ifadesini kullandı.

Altunbozar, uçan arabanın havalimanının yanı sıra helikopter pistlerinden veya uygun bir evin bahçesinden dahi kalkıp inebileceğini anlatarak, bazı belediyelerle bu araçların inip kalkabilecekleri yerlerin oluşturulması için görüşme halinde olduklarını söyledi.

AirCar'ın normal bir helikoptere göre 3,5-4 kat gürültüsüz çalıştığına değinen Altunbozar, sessizliğiyle şehir içinde kullanım için uygun olduğunu bildirdi.

Altunbozar, iki kişilik versiyonda 2027'nin son çeyreğinde 100'ünü teslim etmeyi planladıklarını belirterek, tüm güvenlik testlerinin yapıldığını, testlerin sağlıklı bir şekilde yapılmaması durumunda aracın uçamayacağını dile getirdi.

Standartları ve havacılık regülasyonlarını takip ettiklerini anlatan Altunbozar, uçuş testlerinde bizzat kendisinin pilot olarak yer aldığını söyledi.

Altunbozar, 15 dakikada yüzde 0'dan yüzde 80'e gelen pillerin olduğunu ve kendilerinin de uçan araçta bu pilleri kullandığını belirterek, 'Aracı özellikle 400 volt yaptık, bu nedenle elektrikli araçların şarj olduğu yerde bu araçlar da şarj olabilir.' dedi.

AirCar'ın her yerinde kameraların yer aldığını aktaran Altunbozar, aracın otonom özelliklerinin olduğunu ancak havacılıkta yüzde 100 otonomiye henüz yeşil ışık yakılmadığını ifade etti.

Test uçuşuyla yurt içinde ve dışında kampanya

Altunbozar, AirCar'da güvenlik özelliği olarak balistik paraşütün de yer aldığını hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

'Araçta tam koltukların arkasının içerisinde küçük bir füze var, o da paraşüte bağlı. Problemler aracı kazaya götürecek bir duruma geldiği anda bu füze olduğu yerden yükseliyor ve hızlı bir şekilde çekerek paraşütü açıyor. Araç bu durumda bütün motorlarını kapatıyor. Ondan sonra bütün araç paraşütle birlikte yere iniyor. Zaten karbon fiber, darbeye dayanıklı bir şasi çalıştığımız için belli bir açıyla yere iniyor. Şasi zarar görüyor ama yolculara o zararı iletmiyor.'

Aracın kullanımının zor olmadığını anlatan Altunbozar, yükseklik korkusu olmayan ve otomobil kullanan birisinin eğitim sonrası AirCar'ı rahatlıkla kullanabileceğini ifade etti.

Altunbozar, normal helikopterlerin çok problemli hava araçları olduğunu dile getirerek, 'Helikopterlerin 2 bin 200 saatte bir motorları değişir. Her 3 saatte bir parçası bozulur ve değiştirilir. Helikopterlerin pilot gideri hariç saatlik uçurma maliyeti ortalama 200 dolar. Bu rakam AirCar'da 50 dolar.' diye konuştu.

Ekiplerinde uçak mühendisinden, elektrik elektronik mühendisine, yazılım mühendisinden endüstriyel tasarımcıya kadar farklı mühendislik disiplinlerinden uzmanların yer aldığını vurgulayan Altunbozar, prototipleri Bilişim Vadisi'nde ürettiklerini, seri üretim için partnerlerle çalışacaklarını söyledi.

Altunbozar, aracın motorunu yerli olarak yaptıklarını bazı prototiplerde de yabancı motorları kullandıklarına değinerek, tek kişilik araçla yurt içi ve yurt dışında farklı yerlerde uçuş gerçekleştireceklerini ve insanlara uçuş deneyimi sunacakları bir kampanya yürüteceklerini sözlerine ekledi.

